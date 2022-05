JEROTEJ PETROVIĆ NA TRONU: Sabor SPC izabrao novog episkopa šabačkog

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Sveti arhijerejski sabor, na zasedanju u Patrijašiji SPC, izabrao je za novog episkopa šabačkog vladiku Jeroteja (Petrović), koji je rođen 1971. godine u Sremskoj Mitrovici, ali je živeo i odrastao u Mačvanskoj Mitrovici, koja pripada Eparhiji šabačkoj SPC.

Vest se brzo proširila ovim delom Srbije, gde je ostalo upražnjeno mesto episkopa, posle nedavne smrti, episkopa Lavrentija, legendarnog arhijereja, koji je panagiju nosio 54 godine, pod čega više od tri decenije kao vladika šabačko-valjevski, a potom šabački, pošto je,njegovom voljom, podeljena na dva dela.

– Dostojan naslednik vladike Lavrentija došao je za katedru šabačkog episkopa – siže je prvih reagovanja sveštenstva, monaštva i verujućih ljudi.

Ovde podsećaju da je baš vladika Lavrentije, posle razgovora sa njim i njegovim dobrim roditeljima, dao mu blagoslov da ide u manastir. Vladika Jerotej, koji je, do sada bio vikarni episkop sprpskog patrijarha Porfirija, služio je, za Božić, svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Šapcu, po molbi i blagoslovu obolelog vladike Lavrentija. Poslednji je arhijerej koji je posetio bolesnog Lavrentija, koji je bio monah skoro 65 godina. Novi šabački vladika bio je i na ukupu episkopa Lavrentija.

– Kao što je vladika Lavrentije dostojno i dosledno nastavio delo svojih predhodnika episkopa Simeuna Stankovića i Jovana Velimirovića, tako će to činiti i novoizabrani, na radost svih nas, vladika Jerotej. Da može da progovori vladika Lavrentije rekao bi, sigurni smo, da ga je sami Bog poslo na tu dužnost kao čedo eparhije. Duboko posvećen veri, sjajan duhovnik, divan besednik, svestrano obrazovan, kuluran, otmen, pošten i čestit iz časne i poštene kuće, i zaslužuje ovo mesto, ali i on njega.

Novi šabački vladika je završio Osnovnu školu u Mačvanskoj Mitrovici, Gimnaziju u Sremskoj Mitrovici, Elektrotehnički fakultet u Beogradu.Godine 1998 godine i pristupio je bratsvu manastira Svetih arhangela u Kovilju, vrlo brzo upisuje Bogolsovski fakulet u glavnom gradu, koji je završio 2009. godine. Tačno 21 novembra, za vreme studija, primio je monaški postrig od episkopa bačkog Irineja kada postaje Jerotej.Bački episkopp blagoslovio mu je odlazak u Atinu i učenje grčkog jezika i muzičko usavršavanje.Stekao je diplome crkvenog pojca i učitelja crkvene muzike.Završio kje poslediplomske studije iz crkvene muzike.Upisao je doktorske studije na Bogoslovskog fakultetu u Beogradu.

U čin jerođakona rukopoložio ga je tadašnji episkog jegarski Porfirije, današnji episkop, a u čin jeromonaga episkop bački Irinej, u oba slučaja u Manastiru Kovilj.Poglavar SPC, Porfirije, je prošle godine u julu u Spomen hramu na Vračaru, svečanim činom arhimadrita tadašnjeg Jeroteja proizveo u čin episkopa topličkog.

Za episkopsku službu je, odmah, čim je dobio panagiju govorio kao o „toj najuzvišenijoj službi i najvećoj časti koju čovek može da dobije u ovom životu“.

– Po rečima svetog starca Siluana Atonskog, episkopima je data velika blagodat duha svetoga i postvaljeni su više svih, te se kao orlovi uzdižu na visinu, posmatrajući nepregledna prostranstva -rekao je vladika Jerotej, koji je istakao da je blagodaran Gospodu što mu je dao čestite roditelje, oca Jovana i majku LJubicu.

– Blagodaran sam im što su, ne žaleći truda i napora i nikad ne misleći na sebe, učili mog brata i mene šta znači biti dobar, normalan i pošten čovek.

V.Mitrić

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp