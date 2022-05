Duplo više sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Gradski menadžer Dejan Stalović i zamenik načelnika Gradske uprave (GU) Loznica Milorad Matić najavili su na današnjoj konferenciji za medije raspisivanje konkursa za sprovođenje mera energetske sanacije za privredne subjekte, u okviru kojeg će, na inicijativu gradonačelnika Vidoja Petrovića i gradskog rukovodstva, Grad Loznica kao i resorno ministarstvo opredeliti duplo više sredstava nego prethodne godine.

– Za ovogodišnji konkurs za privredne subjekte, koji ćemo raspisati u ponedeljak 23. maja, naša lokalna samouprava opredelila je 10 miliona dinara što je ispoštovalo i resorno ministarstvo koje je isto toliko izdvojilo odnosno ukupno 20 miliona dinara što je duplo više nego prošle godine – kazao je Stalović i dodao da će u okviru ovog konkursa biti izabrani izvođači radova za postavljanje fasada i termoizolacije, zamenu stolarije, ugradnju kotlova na pelet i gas i toplotnih pumpi.

– Konkurs traje 15 dana. Apelujem na privredne subjekte da se prijave. Konkursna dokumentacija je jednostavna i može se preuzeti sa sajta grada ili podići na šalteru Gradske uprave. Uslovi su da privredni subjekat mora biti registrovan najmanje šest meseci, da ne sme biti u postupku stečaja ili likvidacije i da mora imati odgovarajuće ateste i sertifikate. Ciljevi konkursa su podizanje nivoa energetske efikanosti, smanjenje troškova nabavke energenata, a samim tim podizanje kvaliteta života naših građana. U skladu sa tim očekujemo veliki broj prijava kako privrednih subjekata, a kasnije i građana – ukazao je gradski menadžer Stalović.

Zamenik načelnika GU Loznica Milorad Matić kazao je da će konkurs trajati do 7. juna nakon čega će sprovesti evaluaciju prijava, a potom će zaključivati ugovore sa izabranim privrednim subjektima.

– Kriterijumi su propisani javnim pozivom i svode se na dve stvari, a to su cena i rok izvođenja radova. Nakon ovog biće raspisan i javni poziv za energetsku sanaciju za građane. Komisija će raditi što efikasnije kako bi konkurs za građane raspisali u prvoj polovini juna i već do prvog jula započeli realizaciju i ušli u samu proceduru konkursa – zaključio je Matić.

