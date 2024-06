Informacija sa zasedanja Gradskog veća u Loznici od 5. juna 2024. godine

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Na zasedanju Gradskog veća u Loznici kojim je predsedavao gradonačelnik Vidoje Petrović razmatrani su izveštaji o godišnjim aktivnostima i radu javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Loznica. Usvojeno je više odluka o javnim parkiralištima, javnom prevozu putnika na linijama gradsko – prigradskog saobraćaja, kao i godišnji plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije.

Tokom diskusije o radu u javnom sektoru grada, na bazi više godišnjih izveštaja, iskazana su jedinstvena gledišta da je stepen usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti u javnim preduzećima ostvaren prema planovima preduzeća i ustanova i očekivanjima korisnika usluga. Jedna od inicijativa koja je izneta tokom zasedanja je da se razmotre mogući efekti za stimulacije i podsticaje javnih preduzeća prema građanima koji redovno izmiruju svoje finansijske obaveze. Poput onih koje se praktikuju u elektroprivredi, rečeno je.

Prema rečima gradonačelnika, iz svakog izveštaja se vidi da uvek ima prostora za dalji analitički rad jer samo tako se dolazi do valjanih i korisnih zaključaka za definisanje novih mera i aktivnosti koje će rad u javnom sektoru učiniti boljim. U tom smislu, uz sve standarde koje treba da ispunjavaju zaposleni, značajnu ulogu imaće novi Inovacioni centar gde će, preko mrežnog sistema LORA na najefikasniji način biti primenjena napredna iskustva i usluge informacionih tehnologija.

– U ovom trenutku, pored ustaljenih, jedna od vrlo bitnih aktivnosti je priprema za uključivanje u sistem prikupljanja komunalnog otpada Eko Tamnava, koji podrazumeva široku lepezu stručnih aktivnosti, od formiranja transfernih stanica do reciklažnog dvorišta što zahteva dodatne potencijale za podršku u tom segmentu javnog sektora. Pri tome, neizostavno se nameću aktivnosti na proširenju kanalizacione mreže i daljoj realizaciji projekta Stanice za prečišćavanje otpadnih voda. To su vrlo zahtevni projekti pa je sada važna uloga menadžmenta iz svakog dela javnog sektora, javnih preduzeća, direktora, Gradskog odeljenja za privredu i članova Gradskog veća zaduženih za ovu oblast rada. Ovde smo svi da jedni drugima pomažemo, moramo biti jedinstven tim jer Loznica se svakodnevno gradi i širi. Dobro je što smo energetski stabilni, putna infrastruktura sve bolja i još mnogo toga zbog čega su velika očekivanja od javnog sektora grada, naglašava gradonačelnik Vidoje Petrović.

Na redovnom zasedanju ovog izvršnog organa grada, gde se najviše diskutovalo o radu javnog sektora konstatovano je da se zahvaljujući društveno i socijalno odgovornoj politici rukovodstva grada, Gradske uprave i Skupštine uvek polazilo od platežne moći građana pa su cene usluga, koje nisu imale tržišni karakter u Loznici duži niz godina ustaljene, te je izbegnuta njihova korekcija.

