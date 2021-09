Grad i SKGO nastavljaju saradnju u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović i generalni sekratar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Đorđe Staničić potpisali su danas Memorandum o saradnji Grada Loznice i SKGO u realizaciji Paketa podrške za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja.

Gradonačelnik se zahvalio SKGO na dugogodišnjoj podršci i ukazao da je do sada ostvarena saradnja rezultirala primerima dobre prakse.

– Ovoga puta potpisali smo memorandum o saradnji na realizaciji pilot projekta koji se pre svega odnosi na izradu programa lokalnog ekonomskog razvoja u naredne četiri godine. Raduje me činjenica da grad Loznica već nekoliko godina zaredom beleži intezivan privredni rast što je upravo rezultat svih aktivnosti u prethodnim godinama koje smo istovremeno radili u različitim oblastima kako bismo podigli sistem lokalne administracije i ostvarili još bolju saradnju sa našim privrednicima jer je privreda okosnica razvoja svake lokalne zajedice – istakao je on.

Prema njegovim rečima, ovaj program će determinisati i definisati smernice i pravce kretanja u narednom periodu što će se kasnije razvijati kroz Lokalni akcioni plan, a u ceo postupak biće uključen privatni sektor direktno i indirektno.

– Suština je da dobijemo dobar program koji će omogućiti da Loznica nastavi ekspanzivan razvoj i bude bolje mesto za život iz dana u dan. Predstoji ozbiljan posao koji će se realizovati u narednih godinu dana. U našem gradu je u ekspanziji proizvodno-prerađivačka delatnost i građevinarstvo tako da se društveni ambijent iz dana u dan unapređuje i popravlja – zaključio je gradonačelnik Petrović.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić kazao je da paket podrške podrazumeva ekspertsku podršku i vođenje monitoringa od strane SKGO dok se od lokalne samouprave očekuje velika odgovornost u prikupljanju odgovarajućih validnih podataka i analiza pogodnih za donošenje ovakvih programa.

– Ekspanzija u Loznici podrazumeva i promenu aktuelne situacije na bolje i podizanje nivoa novih usluga građanima. Kroz ovaj program ćemo posebno voditi računa kako da se Grad odnosi prema domaćim privrednicima. Sve to treba osmisliti da bude dovoljno aktuelno, privlačno i da daje rezultat u budućnosti. Program je oročen na godinu dana, a mi imamo plan da to zavšrimo za šest meseci i da kasnije utvrdimo šta još treba doraditi – ukazao je Staničić.

Paket podrške je mehanizam koji je osmislila SKGO kao još jedan vid podrške svojim članicama da unaprede svoje kapacitete za sprovođenje nadležnosti. To je oblik sveobuhvatne direktne stručne i tehničke podrške lokalnim samoupravama prilagođen potrebama konkretne lokalne samouprave. Sprovođenje Paketa podrške gradu Loznici realizuje se u okviru Projekta “Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

