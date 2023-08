FK „Jedinstvo“ ostaje u Mačvanskoj okružnoj ligi

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Pošto je po javnom pozivu za popunu Mačvanske okružne lige Fudbalski klub „Jedinstvo“ iz Malog Zvornika dostavio povoljnu ponudu ovaj klub igraće u navedenom rangu takmičenja i u 2023/2024. godini.

Zajedno sa malozvorničkim fudbalerima, u Mačvanskoj okružnoj ligi u narednoj sezoni ostaće i FK „Gučevo“ iz Banje Koviljače.

„Nakon uspešne licitacije za popunu okruga, ove dve ekipe dale su najbolje ponude“, saopštio je predsednik Sportskog saveza „Drina“ iz Malog Zvornika, Aleksandar Andrić.

On je istakao da je tim FK „Jedinstvo“ konsolidovan zahvaljujući podršci lokalne samouprave.

Povodom ove vesti, predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, rekao je da je lokalna samouprava i do sada pomagala klubu velikim finansijskim sredstvima i da će to činiti i ubuduće, ali da uspeh kluba zavisi i od ljudi koji ga vode.

„Opština i Sportski savez „Drina“ nastojaće da u narednom periodu osnaže rukovodstvo kluba uključivanjem u njegov rad ljudi koji će raditi više i činiti sve za dobrobit kluba“, rekao je Jevtić.

Javni poziv za popunjavanje slobodnih mesta u Mačvanskoj okružnoj ligi bio je otvoren do petka, 04. avgusta.

Raspisan je shodno propozicijama takmičenja Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga i Odluke o načinu popunjavanja slobodnih mesta u fudbalskim i futsal ligama na nivou teritorijalnih fudbalskih savaza.

Članovi Mačvanske okružne lige, Fudbalski klub „Drina“ iz Ljubovije i Fudbalski klub „Hajduk Stanko“ iz Crne Bare su na javnim pozivima raspisanim od strane Fudbalskog saveza Regiona zapadne Srbije, po ispunjenju uslova, prešli u neposredno viši stepen takmičenja, u Kolubarko-mačvansku zonu, pri čemu su u Mačvanskoj okružnoj ligi ostala dva upražnjena mesta

