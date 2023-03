DR DRAGA LjOČIĆ SABRALA NAJBOLjE

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Srpska kraljevska akademija naučnika i umetnika, na svečanosti u Naučno obrazovnom kulturnom centru „Vuk Karadžić“ u Vukovom Tršiću, čije je domaćin bio grad Loznica, podelila je prve, tek ustanovljenje nagrade „Dr Draga Ljočić“ zaslužnim zdravstvenim poslenicima, humanistima, zadužbinarima i rodoljubima iz Srbije i Republike Srpske.

Priređena je izložba o dr Dragi Ljočić i prikazan, premijerno, prvi put van Šapca, dokumentarni film o njoj, čiji autor Aleksandra Delić, novinarka i publicistinja iz Šapca.

Nagrada je ustanovljena u znak sećanja na prvu srpsku lekarku, dr Dragu Ljočić, rođenu Šapčanku, koja je bila veliki borac za prava žena, ali i vrsni lekar, rodoljub, zadužbinar i poručnik srpske vojske.Uzdarje dr Ljočić, koja je, u svoje doba, bila i među retkim fakultetski obrazovanim ženama u Evropi dobili su iz ruku akademika , sve čuvenih srpskih lekara -hirurga,Veljka Đukića, Mirka Kerkeza i Zlatna Maksimovića, dr Aleksandar Isakovića, oftamolog,dr Ana Ilić, lekar,dr Čedomir Mitrović, reumatolog, dr Gordana Tešić Petrović, kardiolog, dr Živka Cvejić, diplomirani pshiholog,dr Branka Krasavac, direktorka Doma zdravlja u Loznici,dr Branko Vujković, direktor Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, Aleksandra Delić, novinar i publicista,Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ Šabac,Opšta bolnica „Laza K. Lazarević“ Šabac,profesor dr Violeta Rabrenović, nefrolog VMA,Rade Veselinović, privrednik i zadužbinaMiloš Miško Ranković, lekar i zadužbinar, dr Milan Todorović, hirurg,Opšta bolnica „Sveti vračevi“ u Bijeljini, mr Vladimir Marković, menadžer u zdravstvu iz Loznice,Rosa Mirković humanista i zadužbinar i dr Milan Todorović, ginekolog, direktor Opšte bolnice Loznica.

Učesnici ove kulturno-naučne svetkovine, kakvu, po oceni mnogih, nije video ovaj deo Srbije, iskazali su poštovanje, zahvalnost velike emocije, posebno što su se, kroz film i izložbu, upoznali sa životom i delom dr Drage Ljočić, čije je uzdarje prvi put dodeljeno.

Akademik profesor dr Veljko Đukić, rekao je da je „ovo veliki dan, veliki događaj, i manifstacija, po svom sadržaju i povodu, za pamćenje, uz zadovoljstvo i radost što se dogodila baš u Tršiću, rodnom selu Vuk Karadžića, oca naše pismenosti i kulture.

-Boraveći po svetu, od Engleske do Amerike, uvek sam isticao da su naš jezik i naše pismo, zahvaljujući slavom Vuku, genijalni i da se, samo tako, narod mogao inetlektualno i u svakom drugom pogledu uzdigne, posle dugotrajnog ropstva -kazao je čuveni srpski lekar, hirurg i profesor dr Veljko Đukić, inače potpredsednik SKANU. -Ponosan sam što sledimo put velike ličnosti kakva je bila dr Draga Ljočić i što to čine i mlađi naraštaji u medicini od koji su mnogi, Bogu hvala, bili moji sjajni studenti.Ova manifestacija, gde su iskazane velike i snažne emocije, pokazuje da imamo veliko ljudsko, stručno i naučno blago, dobre i humane ljude, rodoljube i pravdoljube i da za naš rode „nema zime“.

Akademik dr Mirko Kerkez, predsednik Naučnog veća SKANU i akademik Dragan Damjanović, predsednik SKANU, kažu da je „ovo jedna od više od 100 manifestacija, koje je valjano organizovala ova institucija, koja ima više od 120 doktora nauka i univerzitetskih profesora iz zemlje i inostranstva u 15 odeljenja, među koje je i odeljenje duhovnosti po čemu su jedinstveni u svetu.Po njihovim rečima, dr Draga Ljočić, bila je veliki borac za rodnu ravnopravnost, a grad Loznica je, pod rukovodstvom Vidoja Petrovića, inače redovnog člana SKANU, po tome u samom vrhu, ne samo u Srbiji, već i u regionu i Evropi.

Milena Manojlović Knežević, predsednica Skupštine grada i Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika Loznice, u ime domaćina, pozdravili su goste, čestitali nagrađenima, izražavajući radost i sreću što se prva priznanja znamenitoj Srpkinji dodeljuju baš u Tršiću, u Loznici, „gradu koji je iznedrio niz velikana od Vuka Karadžića i Jovana Cvijića do Miće Popović, vojvpde Ante Bogićevića, njegove kćerke Tomanije, njene kćerke Ane, profesora Milorada Bertolinija“.

-Puno mi je srce što ovako dragocene manifestacije spajaju nas ljude sa dve obale Drine, istog roda, vere, tradicije, sličnih osećanja prema životu i radu -kazao je dr Milan Todorovi, hirurg iz Bijeljine, jedan od dobitnika nagrade. -Naša ustanova, bijeljinska bolnica, koju predvodi dirktor profesor dr Zlatko Maksimović,neguje sjajnu saradnju sa ustanovama u Srbiji, našoj matici, ali i divne ljudske, bratske i sestrinske odnose.

V.Mitrić

