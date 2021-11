Donacija tehničke opreme osnovnoj školi u Jadranskoj Lešnici- gradiće se sportska hala (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Osnovnoj školi ,,Aleksandar I Karađorđević” u Jadranskoj Lešnici danas je, u okviru realizacije projekta „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava”, dodeljeno 20 tablet računara u cilju prevazilaženje izazova u oblasti obrazovanja nastalih usled pandemije.

OŠ ,,Aleksandar I Karađorđević”, osnovana je 1870. godine. Dobitnik je Ordena zasluga za narod i Plakete Grada Loznice, a danas broji oko 330 učenika u matičnoj školi i tri izdvojena odeljenja.

Pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić danas je obradovao veliki broj meštana u J.Lešnici jer je saopštio da će se graditi sportska sala u ovoj školi.

On je istakao, da će ova donacija dobro doći učenicima s obzirom na to da otprilike trećinu đaka iz ove škole čine deca iz osetljivih kategorija – romska deca, deca iz hraniteljskih porodica, koja su slabijeg materijalnog stanja i da Grad Loznica finansira romska udruženja i partner je na svim projektima, čiji je cilj podrška osetljivim društevnim kategorijama.

– Mi kao grad činimo sve da pomognemo ovoj školi. Gradonačelnik je obećao meštanima da će biti izgrađena fiskulturna sala, koja će služiti, ne samo za održavanje nastave već i za podizanje nivoa fizičke kulture ovog kraja. Urađena je projekta dokumentacija i dobijena je građevinska dozvola. U budžetu Grada opredeljena su sredstva za prvu fazu radova i ovih dana raspisaćemo javni poziv za izgradnju – ukazao je Đokić i zahvalio se što se ovakva aktivnost odvija u Jadranskoj Lešnici.

Ninoslav Jovanović, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog istakao je da mu je posebno drago što je došao u OŠ ,,Aleksandar I Karađorđević” s obzirom na to da se ovaj projekat pre svega odnosi na podršku deci u seoskim područjima.

– Danas smo dodelili 20 tablet računara za učenike ove škole iz društveno osetljivih grupa. Oko 500 učenika u 18 lokalnih samouprava dobija podršku kroz ovaj projekat što je pre svega značajno u pandemijskim uslovima onlajn nastave i skraćenih časova. Zahvaljujem se Gradu Loznici na aktivnom učešću u ovom programu i prihvaćenoj pomoći, na proaktivnom pristupu i na svemu što radi za romsku zajednicu i druge društveno osetljive kategorije – kazao je državni sekretar.

Projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava” sprovodi se u okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Projekat sprovodi Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije kao pravni zastupnik Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a partneri na realizaciji projekta su udruženja Centar za interaktivnu pedagogiju i Ekumenska humanitarna organizacija.

