DOBRIH DELA NIKAD DOSTA

Srpska kraljevska akadmeija naučnika i umetnika, koja je nedavno ustanovila nagradu „Draga Ljočić“ za veliki doprinos u lečenju ljudi, humanitarnom radu, rodoljublju, čovekoljublju, zadužbinastvu i borbi za ljudska prava, organizovaće u Naučno obarzovnoi centru „Vuk Karadžić“ u Tršiću, svečanu akademiju u okviru koje će biti izložba o život i delu čuvene, prve srpske lekarke, rodom Šapčanke, Drage Ljočić kao i projektija dokumentarnog filma novinarke iz grada na Savi Aleksandre Delić.

Naučno veće SKANU odlučilo je da prvi dobitnici tog uzdarja budu dr Aleksandra Isakovića, oftamolog,.dr Anu Ilić, lekar,dr Čedomir Mitrović, mr Vladimir Marković, menadžer u zdravstvu reumatolog,dr Gordana Tešić Petrović, kardiolog, Rosa Mirković, dobrotvor i humanista iz Bijeljine,dr Živka Cvejić, diplomirani pshiholog,dr Branka Krasavac, direktorka Doma zdravlja u Loznici,.dr Branko Vujković, direktor Zavoda za javno zdravlje u Šapcu,Aleksandra Delić, novinar i publicista,Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ Šabac,Opšta bolnica „Laza K. Lazarević“ Šabac, profesor dr Violeta Rabrenović, nefrolog VMA, Rade Veselinović, privrednik i zadužbinar, Miloš Miško Ranković, lekar i zadužbinar, dr Milan Todorović, hirurg Opšta bolnica „Sveti vračevi“ u Bijeljini i dr Milan Todorović, ginekolog Opšta bolnica Loznica .

U narednom peridu na sledi dodeljivanje nagrade „Dr Draga Ljočić“ u svim delovima Srbije, posvećene ženi, koja se , pored ostalog, neumorno borila za prava žena, prolazeći i sama golgotu jer je živela u doba kada pripadnice lepšeg pola nisu mogle da rade kao lekari, a njoj, koja je uz to i poručnik sa činom stečenim u ratu, to pravo izdejstvovala je kraljica Natalija, uz platu koja je bila neuporedivo manja od one koje su imale njene kolege.

-Podelom ove nagrade zaslužnim ljudima, podsećamo na veliko delo Drage Ljočić, ali i afirmišemo sva ona dobra za koja se ona, svim srcem, zalagala -kaže akademik profesor dr Mirko Kerkez, predsednik Naučnog veća SKANU.

Predsednik SKANU, Dragan Damjanović, kaže da je „Draga Ljočić bila i ostala dragulj ličnost iz naše prošlosti, čije delo sija do naših dana, a kroz podelu nagrada, ono još više da podstakne i podrži i one koji je nisu dobili i one koji žele da je dobiju da budu neumorni i kao lekari, drugo medicinsko osoblje, zadužbinari, rodoljubi, humanisti i čovekoljubi.

