U Srbiji danas oblačno i hladno sa kišom, a na visokim planinama iznad 1400 mnv sa susnežicom i snegom. Vetar slab, ujutru istočni ili promenljiv, a popodne severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 9°C, a maksimalna od 7°C u Loznici do 12°C na jugu i jugoistoku Srbije. Uveče oblačno i hladno sa kišom povremeno. Temperature u 22h od 7°C do 9°C.

