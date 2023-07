Čuveni Petrovdanski sabor u Krupnju biće održan u sredu, 12. jula. u Dobrom potoku

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Manifestacija, koja se održava jubilarni, 150 put, okupiće, kao i svake godine, veliki broj verujućih ljudi, ne samo iz Rađevine, Jadra i Podgorine, Pocerine, Mačve, Posavotamnave, Azbukovice i Podrinja, već i iz svih delova Srbije, Republike Srpske i rasejanja.

Lane je saborovalo u Dobrom potoku, u velelepnom duhovnom kulturnom centru Eparhije šabačke, okoi tri hiljade ljudu i više stotina njih i rasejanja i Republike Srpske, čiji se broj stalno povećava.Po tradici, posle litirgije u drevnom i lepom hramu, počinje igre više kulturno-umetničkih društava iz Rađevini i iz drugih mesta, tradicionalnih učesnika ove petrovdanske svetkovine.

-Bukvalno živimo za ovaj dan, koji nam unosi sve lepote zavičaja u naša srce i tako ojačani i osveženi odlazimo u inostranstvo da radimo, čekajući da se, što pre, vratimo u zavičaj u našu Republiku Srpsku i našu maticu Srbiju -priča Lazar Josipović iz Suvog Polja, kod Bijeljine, koji godinama dolazi u Dobri potok.

Tradicionalna je igra „za dukat“, čija se kola viju i do tri sata, u poslepodnevnim satima, kada postaje podnošljivije vreme za igru.Najbolji igrači, momak i devojka, po oceni žirija, od organizatora, a to su Dobropotočka crkvena opština, TO Krupanj i opština Krupanj, dobijaju, pored ostalog, medaljon sa svetiteljskim likom.

-Ova manifestacija počela je pre 130 leta kod Kapetanove vode u Bogoštici, kod Krupnja, a onda je pre skoro 30 leta preseljena u Dobri potok i vodi je blistavo naš divni prota Aleksandar Đurđev, koji je uredio kompletan kompleks na sreću i radost Bogu, Crkvi, otadžbini i rodu -kaže Zoran Marković, vernik iz Loznice, poreklom iz Rađevine. -Ovo je dan kada se, pored ostalog, „sabiramo“ svi mi Rađevci, ma gde bili, družimo između sebe i drugim ljudima, na način pun pažnje, poštovanja i ljubavi.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp