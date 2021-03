Auto-put Ruma-Šabac biće gotov do oktobra 2023. godine

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na novom mostu preko Save kod sela Mačvanski Pričinović, budućeg auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica.

Vučić je u razgovoru sa predstavnicima azerbejdžanske kompanije Azvirt zatražio da se ubrzaju radovi, a posebno na trasi auto-puta.

Predsednik je dobio obećanje od izvođača da će auto-put od Rume do Šapca biti završen do kraja septembra ili početka oktobra 2023. godine, a brza saobraćajnica od Šapca do Loznice do kraja oktobra 2024. godine.

„Izvođač je skratio rokove za godinu i tri meseca, što je velika stvar”, dodao je Vučić, javlja Tanjug.

