Zvonko Mitrović, iz Loznice, našao novac i dokumenta i obradovao Branka Mićića

Policajac iz Loznice, Zvonko Mitrović, koji iza sebe ima 30 leta efektivnog rada u plavoj uniformi, pronašao je novčanik u kom je bilo 2.500 evra i dokumenta i vratio ga vlasniku Branku Mićiću iz Lozničkog Polja.

Mićić je, kako kaže, krenuo do obližnje menjačnice da razmeni deo deviza i uplati račune, ali kad je stigao, uvideo je da novčanika nema. Bio je, veli, van sebe.

– To se događalo u prometnoj Ulici vojvode Putnika, koja je i deo magistralnog puta Valjevo – Loznica, gde je i autobusko stajalište i, od jutra do mraka, tu je mnoštvo ljudi – kaže Mićić.

– Stotinak metara dalje, gde sam izašao iz kola, otišao sam da vidim da li je novčanik ispao dok sam izlazio. Prišao mi je policajac Mitrović i pitao me da li sam nešto izgubio. Rekao sam o čemu je reč. Zatražio je da mu kažem ko sam, šta sam imao u novčaniku. Odmah potom, predao mi je novčanik, na moju veliku sreću.

Policajac Mitrović, vozeći automobil, ugledao je na ulici novčanik. Stao je, izašao iz kola i uzeo ga. Sačekao je koji minut, a onda se pojavio Mićić i sve sve završilo dobro.

Mićić je čitavu smenu policije u Loznici častio roštiljem, a Mitroviću, koji inače radi na obezbeđenju novinara „Novosti“ Vladimira Mitrića, kako kaže, „do neba je zahvalan“.

Za policajca Mitrovića je, ovo, kako je samo rekao, „nešto što se podrazumeva i što je obaveza i policajaca i sugrađana“.

V.Mitrić

