Zaštita od velikih vrućina

Rashladite svoj dom

Trudite se da vam životni prostor uvek bude rashlađen. Idealno bi bilo održavati sobnu temperaturu ispod 32 0 C tokom dana, odnosno ispod 24o C tokom noći. Ovo je naročito važno za decu uzrasta do 2 godine, osobe starije od 60 godina, kao i za hronične bolesnike.

Iskoristite noćni vazduh da rashladite svoj dom. Otvorite sve prozore i držite roletne (šalone, zastore) podignute tokom noći i ranog jutra, kada je spoljašna temperatura niža.

Tokom dana zatvorite prozore i roletne. Isključite veštačko osvetljenje i sve električne uređaje.

Okačite vlažne čaršave na otvorene prozore kako biste rashladili vazduh u prostoriji, ukoliko nemate klima uređaj. Ventilatori mogu delimično da rashlade prostoriju. Važno je je piti dovoljno tečnosti ali ne naglo.

Ne izlažite se toploti

Pređite u najhladniju prostoriju u stanu, posebno noću.

Ako nemate mogućnosti da rashladite svoj stan/kuću, provodite 2–3 sata dnevno u rashlađenom prostoru van kuće (na primer u klimatizovanim javnim zgradama).

Izbegavajte boravak napolju u toku najtoplijeg dela dana (od 10 do 17 časova).

Koliko možete, izbegavajte naporne fizičke aktivnosti. Ako morate da ih obavljate, činite to u toku najhladnijeg dela dana.

Boravite u hladu.

Ne ostavljajte decu, ali ni kućne ljubimce u parkiranim vozilima.

Rashlađujte telo i hidrirajte organizam

Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Možete da primenjujete i hladne obloge.

Nosite laganu, komotnu odeću od prirodnih materijala, svetlih boja. Ako izlazite napolje, nosite šešir ili kapu sa širokim obodom i naočare za sunce.

Koristite laku pamučnu posteljinu.

Redovno unosite tečnost, pre svega vodu, izbegavajte alkohol i napitke s previše kofeina i šećera.

Jedite češće male obroke. Izbegavajte hranu bogatu proteinima.

Pomozite drugima

Redovno proveravajte kako su vam članovi porodice, prijatelji i komšije, koji žive sami. Osetljivim osobama mogla bi da zatreba pomoć tokom vrelih dana.

Ako je neko koga poznajete pod rizikom pomozite mu da dobije savet i podršku. Starije osobe i bolesnike koji žive sami treba posetiti ba jednom dnevno.

Ako imate zdravstvene probleme

Držite lekove na temperaturi ispod 25oC ili u frižideru (pročitajte uputstvo o čuvanju dato uz lek). Zatražite medicinski savet ako patite od nekog hroničnog oboljenja ili istovremeno uzimate više različitih lekova.

Ako se vi ili neko drugi ne oseća dobro

Potražite pomoć ako osećate vrtoglavicu, slabost, uznemirenost, intenzivnu žeđ ili imate glavobolju; što je pre moguće pređite u ohlađen prostor i izmerite telesnu temperaturu.

Popijte nekoliko gutljaja vode ili voćnog soka sobne temperature.

Ako vam se jave bolni grčevi u mišićima (oni su, inače, često posledica dužeg vežbanja po veoma toplom vremenu, posebno ako su se javili u mišićima nogu, ruku ili stomaka), sklonite se u hlad ili uđite u rashlađeni prostor. Počnite postepeno da unosite tečnost, najbolje vodu. Ako toplotni grčevi potraju duže od jednog sata treba da potražite lekarsku pomoć.

Obratite se lekaru ako osetite neuobičajene simptome ili ako simptomi dugo traju.

