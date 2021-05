Žarkovo nosi bodove iz Loznice (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Fudbaleri Loznice su u poslednjih pet kola izgubili četri utakmice i jednu odigrali nerešeno, očigledno da im nošalantnost dolazi na naplatu jer su sigurno obezbedili opstanak u Prvoj ligi, što je bio cilj kluba pre početka prvenstva. To im je donelo totalan pad forme poslednjih pet kola ali ne treba osuđivati ove momke ipak su oni doneli ogromnu radost svima nama u toku ove sezone. Možda je vreme za veću minutažu mlađim igračima u timu jer treba iskoristiti sav mogući potencijal koji se ima u klubu.

Krenula je Loznica žestoko i već u uvodnim minutima stigla do prednosti od 1:0 golom Nikole Milinkovića. I to je bilo sve od Loznice na ovom meču. Žarkovo je odmah na početku drugog dela utakmice stigao do izjednačenja da bi u 70 min sa bele tačke došli do pobede. Sasvim zaslužena pobeda gostiju iz Beograda koji su ovom pobedom pretekli Loznicu i imaju 47 bodova.

Tri kola pre kraja Loznica ima 45 bodova i nalazi se na 7 mestu. U sledećem kolu gostovaće u Čačku gde ih očekuje Borac.

