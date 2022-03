Vučić u Vranju: „Vreme je da pobeđuju oni koji rade, a ne oni koji kibicuju“

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Predsednički kandidat SNS, Aleksandar Vučić, posetio je Vranje gde je održao predizborni skup.

Više od 10.000 ljudi dočekalo je svog predsedničkog kandidata sa raširenom srpskom trobojkom duž cele ulice. Skup je otpočeo intoniranjem himne „Bože pravde“.

Osim Vučića, građanima su se obratili i kandidati na listi „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“, profesor dr Stojan Radenović i glumac Lazar Ristovski

– Malo sam uzbuđen kad moram da govorim pred ovolikim brojem ljudi. Ja više ne podržavam samo ovu opciju, već sam aktivni učesnik. Naši politički protivnici krenuli su klizećim startom, i ja sam zauzeo gard, da im pokažem uspehe ove opcije – rekao je na početku svog obraćanja profesor dr Stojan Radenović.

Profesor kaže i da politički protivnici nemaju argumente, te je iskoristio priliku da podseti da se najveće rušenje desilo posle 5. oktobra.

– Naša Srbija je poslednjih decenija prošla kroz mnoštvo ratova i rušenja. A suštinsko rušenje zemlje se desilo posle petooktobarskih promena. Uništena su sva preduzeća. Ovde je bilo preduzeće „Simpo“. Ali ti petooktorbaši nisu znali to da iskoriste. Oni su samo rušili.

Pre Vučića obratio se Lazar Ristovski.

– Približava se dan izbora, i ja sam siguran da ćemo da pobedimo. Pitanje je samo sa kojom razlikom. Razlika ovog puta mora da bude ogromna, pošto se mi u ogromnom procentu razlikujemo od opozicije. Zato moramo da izađemo na izbore. Razlikujemo se od njih po tome što mi volimo Srbiju, od Subotice do Vranja, svako selo i svakog čoveka. Nažalost, oni mrze, a mržnja je nešto najgore. Mržnju možemo pobediti samo tako što ćemo biti bolji od njih – istakao je glumac.

Predsednik Vučić se na početku svog obraćanja osvrnuo na to šta je urađeno za vreme njegovog mandata, a šta mu je ostavljeno.

– Samo su obećavali. I kada smo pravili put do Vladičinog Hana, spajali sa Preševom i makedonskom granicom, sve smo uradili, a malo ko je mislio da je moguće. Za neku godinu imaćete brzu prugu odavde do Niša, a bogami i do Preševa i Skoplja. Vidite koliko i šta sve smo spremni da promenimo kada radimo zajedno – istakao je Vučić.

On je rekao da su svi mislili da je kraj Jumka kada je prvi put došao u Vranje.

– A onda smo krenuli da se borimo, i ljudi su shvatili da nešto možemo da uradimo. Jumko je danas stabilan, biće još stabilniji. Vi ćete moći da izdržavate svoje porodice.

– Kako reče Laza Ristovski, potreban nam je neko ko je oprezan. Kako godine prolaze, jesam sve oprezniji, a vreme u kome smo, zahteva strpljenje i oprez, i više nego bilo kad u istoriji – ozbiljnost i odgovornost.

Novi izgled Vranja

Predsednik je najavio nova ulaganja u Vranje.

– Danas sam dogovorio sa Amilom Nebijem iz Teklasa, negde između Bujanovca i Trgovišta pravićemo treću fabriku Teklasa u Srbiji, i to će doneti mnogo posla ljudima. Za Bosilegrad nisam zadovoljan, i zato ću ići tamo da razgovaram sa ljudima. Hoću da se zahvalim svim ljudima u Preševu koji ne napuštaju svoja ognjišta. Obećavam im da ćemo brinuti mnogo više za njih u narednom periodu.

Vučić je dodao da će biti rekonstruisan i hirurški deo bolnice, kao i da će biti izgrađena sportska dvorana i zatvoreni bazen.

– Vi odlučite gde hoćete novi stadion, pošto ovde stalno menjaju. To će da donese novi život u vaš grad, imaćete stadion po UEFA standardima. Zamislite da ovde igraju naše reprezentacije, pa gde bi imale takvu podršku nego od Vranjanaca.

Predsednik kaže da će biti rešeni i problemi sa vodovodnim cevima, i da se polako ulazi u projekat „Čista Srbija“.

– Moći ćemo da se poredimo sa najboljim mestima u Austriji i Švajcarskoj. Za to nam je potreban mir. Ja sam ponosan na ljude koji su sa mnom, niko ne može da ih uceni. Šta ćete da kažete Stojanu Radenoviću ili Lazi Ristovskom? Oni su uspeli, kao i Dana Grujičić, Jelena Begović i svi drugi. Ti ljudi su uspeli u životu, i nikome ne moraju da se pravdaju. Mi podržavamo rezultate, stvarni rad.

Srbija neće u NATO

Predsednik kaže da Srbija ima jaku vojsku, i da ne vidi zašto bi naša zemlja morala da ide u NATO.

– Kada kažu neki, poput onog Džejmi Šeja, da svi obrate pažnju zato što Vučić naoružava Srbiju. Moja poruka njemu je: „Jel te bar malo sramota, barabo jedna, pobio si decu. Jel te sramota Milice Rakić? Smeta ti što Srbija nije kanta koju možeš da rušiš. Imaćemo mi saradnju sa NATO, ali dovoljna nam je dobra saradnja, više od toga nam ne treba. Sami ćemo čuvati svoje nebo“.

Vučić kažu da sa KiM stalno pretI, ali da je naš interes mir. Ipak, on je istakao da je vreme pogroma prošlo.

– Laže onaj ko kaže da će biti lako, i da su rešenja jednostavna. Ali neće progoniti naš narod niti će se iživljavati. Taj film neće gledati.

Predsednik kaže da izbori nisu dečija igra, i da država nije igračka.

– Bog zna kako će se odvijati stvari u Evropi i svetu sutra, a kamoli dalje. Zato je važno da izađete na izbore. A onima koji od ozbiljnih papira prave aviončiće, a nije mogao da obezbedi nijedan avion za vojsku, niti smo imali aviokompaniju. Mi ćemo nastaviti da radimo sve za svoj narod, a oni neka se drže papirnih aviončića. Nijedno ime naših političkih protivnika nismo pomenuli, zato što znamo da sve razumete. Neka oni govore jezikom mržnje i uvreda, a mi ćemo jezikom činjenica. Vreme je da pobeđuju oni koji rade, a ne oni koji kibicuju. I zato izađite na izbore da pobedimo! Dolaziću stalno u Pčinjski okrug, dok mi vi sami ne kažete da će biti bolje. Živelo Vranje, živeo Pčinjski okrug, živela Srbija – završio je Vučić obraćanje.

