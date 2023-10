VUČIĆ U subotu otvaramo auto-put Ruma-Šabac

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji „Prva tema“ na televiziji Prva i tom ptilikom najavio otvaranje auto-puta Ruma-Šabac.

„U subotu se otvara auto-put Ruma-Šabac, od Beograda do Šapca za 45 minuta, do 15.00 časova biće otvoren za saobraćaj“, rekao je Vučić.

Kako je predsednik istakao auto-put je dugačak 24,6 kilometara, sa mostom od 1.355 metara kod Šapca i izlazi prema Majuru, prema Šabačkim i Lozničkim selima.

„Otvaramo auto-put već od 14 ili 15 časova u subotu, možete da idete od Beograda do Loznice, idete ka malom Zvorniku, ka Karakaju, ka Zvorniku, Bratuncu, Sarajevu, gde god hoćete. To je nešto što skraćuje put između Beograda i Novog Sada i Zapadne Srbije, ponosan sam na to. Ukupna deonica, kada se bude završilo 54,5 kilometara preostalih između Šapca i Loznice, biće oko 480 miliona evra“, rekao je Vučić.

