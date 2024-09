Vučić u Podrinju: Mnogi protiv napretka Srbije iskopavanjem litijuma, razjasniti sve nejasnoće (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da postoje mnogi koji imaju interese da Srbija ne napreduje putem iskopavanja litijuma, kao i da postoji mnogo nejasnoća koje će tek morati da se razjasne i da zato treba da se čuje šta misle stručnjaci.

„Moguće da i ja neću biti za to, ukoliko ustanovimo da postoji bilo kakva mogućnost trovanja naših reka ili bilo kakvih problema. Zato želim da čujemo od onih koji znaju kako taj posao treba da izgleda, koji su mnogo stručniji od mene, da li je to tako ili ne. A na kraju, kao što ste videli, ogroman broj ljudi, ogroman broj stručnjaka u stvari misle sve suprotno od onoga što su nam političari do sada govorili“, rekao je Vučić prilikom oblaska radova na rekonstrukciji puta Bojić – Tekeriš, na pitanja novinara kome je u interesu da Srbija ne napreduje iskopavajući litijum.

