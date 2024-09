VUČIĆ U PODRINJU Danas obišao radove na rekonstrukciji mosta Karakaj (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

„Sutra ćemo da imamo ljude koji su protiv rudnika, ljude koji su za rudnik. Imaćemo i neke važne ljude iz inostranstva sa kojima ćemo da razgovaramo. Da vidimo različite stvari, različita viđenja po tom pitanju. Pa da vidimo, da se svi suočimo. Ali razgovorom. A ne sekirama, motkama i ne znam ni ja čime. Pošto ljudi u ovoj zemlji će razgovorom da rešavaju stvari i probleme. Tako se to rešava u normalnim zemljama“, rekao je Vučić novinarima tokom obilaska radova na graničnom prelazu na Drini Mali Zvornik-Karakaj-izjavio je Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na rekonstrukciji mosta na graničnom prelazu Karakaj i rekao da će taj posao biti završen na vreme, najviše za šest meseci i finansiran od strane Srbije. On je dodao da je most od izuzetne važnosti za celo Podrinje i da predstavlja jedan od drumskih tranzitnih koridora preko koga se obavlja kamionski prevoz.

„Mi sad radimo Šabac – Loznica 54 kilometara, koji otvaramo 15. decembra, odmah nakon toga brza saobraćajnica Loznica – Mali Zvornik to je 21 kilometar. To otvara Podrinje, ka Bajinoj Bašti i Zvorniku“, istakao je Vučić. „Tih 21 kilometar koštaće preko 200 miliona, 300 miliona sa mostovima“, dodao je.

