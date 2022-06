Vučić položio zakletvu u Skupštini Srbije i započeo drugi mandat

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je danas zakletvu na posebnoj sednici Skupštine Srbije, i time započeo još jedan petogodišnji mandat.

Vučić je, kao i za prvi mandat pre pet godina, zakletvu položio na Ustavu Srbije i na Miroslavljevom jevanđelju, najstarijem sačuvanom ćiriličnom rukopisu.

U obraćanju posle polaganja zakletve Vučić je izrazio očekivanje da će nova Vlada Srbije biti konstituisana do kraja jula i najavio da će započeti konsultacije sa svim parlamentranim strankama čim mandati budu potvrđeni.

Prekidan čestim i dugim aplauzima, Vučić je rekao da su mir i stabilnost, sloboda u odlučivanju i rad, prioriteti njegovog drugog mandata.

Istakao je da očekuje pomoć Vlade jer nastupaju teška vremena, naročito zbog rata u Ukrajini, a kako je rekao, „rešavanje potanja Kosova i Metohije biće sve teže“.

Obratio se zapadnim silama koje su, po njegovim rečima licemerne i „što više negiraju da Kosovo ima sličnosti sa dešavanjima u Ukrajini, to on više vidi da ih to pitanje boli“.

Vučić je rekao da se tokom predstojeće zime mora izgraditi stabilnost energenata, da bude dovoljno hrane i da će propasti svi pokušaji destabilizacije tržišta.

Predsednik je nekoliko puta ponovio da je hitno formiranje vlade neophodno ne samo zbog energenata i finansijske stabilnosti, već i zbog obrazovanja izdravstva.

„Mora da se radi na većoj slobodi medija i vladavini prava“, rekao je Vučić.

Svečanom polaganju zakletve prisustvuju brojni gosti među kojima su premijerka Ana Brnabić i članovi Vlade, patrijarh SPC Porfirije, bivši predsednici Srbije Tomislav Nikolić i Milan Milutinović, nekadašnji predsednik SRJ Zoran Lilić.

Prisutni su i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, član predsedništva BIH Milorad Dodik, javna tužiteljka Zagorka Dolovac, direktor BIA Bratislav Gašić, načelnik generlaštaba Milan Mojsilović, predstavnici diplomatskog kora, verskih zajednica i sudske vlasti.

Vučić je zakletvu položio pred starim sazivom skupštine, pošto još nisu proglašeni konačni rezultati parlamentarnih izbora održanih takođe 3. aprila 2022. godine, a u zakonu stoji da se skupština sastaje ako nije u redovnom zasedanju ili ako joj je prestao mandat, da bi predsednik Republike pred njom položio zakletvu.

Ispred zgrade skupštine postavljeni su video bim i zvučnici putem kojih okupljeni građani mogu pratiti polaganje zakletve a oko ulaza je postavljena metalna ograda iako obezbeđenje pušta deo građana da uđu u taj prostor.

Na plato ispred Doma Narodne skupštine Srbije stigla je delegacija Srpske liste kako bi „pružila podršku“ predsedniku Srbije, a sa njima rupa građana za koje se nezvanično može čuti da su iz više mesta sa severa Kosova.

