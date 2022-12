Vučić o Kosovu: Nije im apsurdno da budu nečije trupe, ali jeste da budu SRPSKE

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se danas na situaciju na Kosovu i Metohiji, i na protest koji je najavljen za sutra.

Kaže i da se Srbija suočava sa velikim bezobrazlukom koji dolazi spolja.

– Kažu nam “Sklonite barikade i vratite se u institucije”. Prvo vi formirajte ZSO – rekao je on.

Kako kaže, ne želi da priča kroz kakvu dramu prolaze porodice uhapšenih Srba na sjeveru Kosova.

– Ne možete da pročitate ništa o uhapšenim Srbima. Šta je uradio Pantić, je li on Osama bin Laden? To govori samo kakav je odnos prema Srbima i Srbiji – naveo je on.

Kako kaže, “neće da ga puste kući, a sad hoće, ali moraju ROSU da ga dovedu”.

– Izmišljali su da je Euleks napadnut šok bombama, a ono pirotehnička sredstva. To sam milion puta preživio na stadionima. Nije im nije apsurdno da budu nečije trupe, ali je apsurdno da budu srpske trupe – istakao je Vučić.

Upitan za odgovor Kfora, on kaže da očekuje da odgovore negativno, da su sposobni da ispunjavaju svoje dužnosti.

– Njihovo ponašanje je korektno, ponašaju se u skladu sa Rezolucijom 1244, i mnogo odgovornije od mnogih zapadnih vlada – rekao je Vučić.

Upitan za izjavu njemačkog ambasadora u Prištini Jorna Rodeo, Vučić kaže da je Srbija maštala o saradnji, a ne o bilo kakvoj dominaciji.

– Imamo svoj narod i zemlju, želimo najbolje odnose sa Njemačkom – istakao je on, piše Blic.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp