Vučić: Ja sam garant da će projekat Jadar biti bezbedan (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tokom obilaska kasarne “Podnarednik Momčilo Gavrić” u Loznici, izjavio je da je u Srbiji svaka vrsta modernizacije i suprotstavljanja zatucanosti, uvek bila izdaja i da će on lično biti garant za to da je projekat Jadar bezbedan za životnu sredinu.

On je naglasio da li ćemo u tome uopšte učestvovati, zavisi od toga hoćemo li u potpunosti moći da garantujemo zdravlje ljudima, čistu životnu sredinu ili ne.

-Ja sam garant i ja ću da tražim, ja ću da budem taj đavolji advokat koji će na svakom mestu da insistira na tome da im pronađe grešku u studijama, u svemu drugom i da vidim šta je to što nije dobro da bih zaštitio interese naroda, da bih zaštitio zdravlje ljudi“, poručio je Vučić.

Dodao je da će ljudi imati priliku da izaberu na koji će referendum izaći.

-Hoće li na teritoriji grada Loznice, hoće li je na teritoriji cele Srbije ili kako već to žele. Takođe, uvek ih pozivam da se razgovara i o mom opozivu, ali kao što vidite od toga beže ko đavo od krsta. Tako da im izgleda ne odgovara previše. Zato što znaju da sve što su postigli do sada je postignuto na prevaru, na to što su lagali i obmanjivali narod. A narod nije spreman da svoju sudbinu prepusti u ruke manipulatorima, prevarantima i onima koji ništa u životu za njih nisu uradili“ kazao je Vučič.

Dodao je da je aktuelna vlast podigla Loznicu u prethodnoj deceniji, kao nikada u svojoj istoriji i pozvao sve da obiđu Loznicu i njenu okolinu.

„Na tri kilometra odavde je stadion Lagator. Sa desne strane, videćete kakvo veliko lepo mesto. Odete malo dalje, pa tamo iza fabrike Viskoze, koju su takođe uništili, imate novu industrijsku zonu sa dve nove fabrike Mint i Adient. Otiđite, obiđite Tršić da vidite koliko smo uložili. I ovde smo uložili milione evra, da bismo vratili kasarnu ovde, ali da bismo imali jednu jedinicu koja mora da brine i o Podrinju“ naveo je Vučić.

Rekao je da je dolazeći u Loznicu video velike gužve, kao nikada do sada, a da će za tri meseca biti gotova brza saobraćajnica Šabac-Loznica.

„To su ljudi maštali, nisu čak ni maštali, da budem iskren. U Čačku su nekada maštali, ovde nisu ni maštali da će to jednog dana doći, ali biće za samo tri meseca. Neko je to uradio, neko je to izgradio, neko je konačno brinuo o ljudima“, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dodao je da će biti formiran poseban zdravstveno -medicinski tim koji će se baviti svim mogućim aspektima i posledicama vezano za eksploataciju litijuma i dodao da će se sa razgovorima u tom smislu nastaviti ukoliko bude moguće da se zaštiti zdravlje ljudi koji će na kraju, kako je rekao, doneti konačnu odluku.

