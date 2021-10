Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Izgradnja brze saobraćajnice Šabac–Loznica biće produžena do Malog Zvornika, od graničnog prelaza ‘’Šepak“ do prelaza ‘’Karakaj“, a biće proširen i most na prelazu Mali Zvornik–Karakaj, radi poboljšanja saobraćajnih veza Srbije sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom na ovom potezu. To je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao sinoć posle sastanka sa srpskim članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom u Beogradu.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp