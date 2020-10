Vikend pred nama donosi sportska uzbuđenja

Sportski klubovi nastavljaju da odolevaju koronavirusu. I ako bez prisustva publike, postaje sve uzbudljivije na sportskim terenima pa nas i ovog vikenda očekuje dosta uzbuđenja.

FK Loznica u 12. kolu imaće do sad najveći izazov u prvenstvu. Oni će gostovati u Novom Sadu ekipi Kabela koja se nalazi na drugom mestu sa 25 bodova. Pored Radničkog KG to je definitivno najkvalitetnija ekipa u ligi. Imaće težak zadatak puleni Dragana Mićića kako bi stigli bar do boda na ovom meču. Dobra stvar za Loznicu je da se u tim vraća Goran Matić.

-Nadigravaćemo se bez respekta samo tako možemo do pozitivnog rezultata po nas – kazao je raspoloženi Matić

Jedino je neizvestan nastup Koste Dražića zbog pobrede dok Mićić može da računa na sve ostale igrače.

Utakmica se igra u nedelju sa početkom u 13:30

U Zoni Mačvansko – Kolubarskoj naše ekipe nisu sjajno startovale Radnički,Borac i Mladost DD nalaze se u donjem delu tabele. Ovog vikenda imaju priliku da poprave svoj status. Radnički će u Klupcima dočekati ekipu Rubibreze, Borac iz Lešnice igraće derbi ovog kola sa ekipom Rađevca, obe utakmice igraju se u nedelju dok će u subotu ekipa Mladosti DD gostovati u Vladimircima.

Sloga (LŠ) nalazi se na prvom mesti Mačvanske okružne lige i ima šansu da poveća bodovni saldo pošto na svom terenu dočekuje ekipu Milan Orlić. Podrinje (LP) od kojeg se ove sezone očekivao bolji rezultat nalazi se na 7 mestu sa 15 bodova a u nedelju će dočekati ekipu Cera iz Jadranske Lešnice.

Rukometaši MRK Loznica od starta prvenstva su krenuli kako se i najavljivalo. Posle prve pobede i posta od dve godine konačno su zablistali sa novim rukovodstvom i savladali Partizan u Beogradu. Ovog vikenda očekuje ih novi izazov u dvorani Lagator. Oni će dočekati MRK Rakovica i sa eventualnom pobedom zuzeli mesto u vrhu tabele.

-Jedno je sigurno, igraćemo svom snagom kako bi zabeležili pobedu. Naša nova ekipa sačinjena od samo naših igrača i ima odličnu hemiju ne sumnjam u svoje momke ni jednog trenutka – rekao je trener Nedeljković

Ovaj meč iz dvorane Lagator biće direktno prenošen na portalu InfoLo.rs a početak je u 20:00 u nedelju.

ŽRK Loznica Grad u prošlom kolu zabeležila je pobedu u Šapcu protiv Medicinara pa ih čeka overa za tri velika boda protiv ŽRK Radnički iz Beograda. Utakmica se igra u nedelju sa početkom u 16:00 uz direktan prenos na portalu InfoLo.rs.

Košarkaši Loznice u 3 kolu gostovaće u Čačku ekipi KK Čačak 94 koja drži prvo mesto na tabeli. Očekuje ih težak meč protiv veoma kvalitetne ekipe. Utakmica se igra u nedelju od 17:30.