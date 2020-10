VIDOJE PETROVIĆ: Izdata dozvola za izgradnju stadiona (video)

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović obradovao je danas veliki broj naših sugrađana rekavši da je prošlog petka izdata dozvola za izgradnju novog stadiona po UEFA standardima.

-Loznica, zajedno sa Leskovcem i Zaječarom, biti jedan od prvih gradova gde će Kancelarija za upravljanje javim ulaganjima sprovesti objedinjenu nabavku. Vrednost projekta je viša od 2,5 milijardi dinara, što nadmašuje godišnji budžet grada Loznice – kazao je Petrović

Na pitanje novinara InfLo portala kada se može očekivati početak radova, gradonačelnik je rekao:

-Ovih dana treba da se sprovede objedinjena nabavka, taj rok traje oko 50-60 dana, do izbora izvođača, odmah nakon izbora izvođača radova rok za uvođenje je samo 10 dana, što vam govori da je to projekat koji je dobro pripremljen, za koji je naša vlada i država obezbedila finansijsku podršku. Mi kao grad smo se potrudili da sve one druge preduslove stvorimo uključujući izdavanje građevinske dozvole.

Ovo bi značilo da će prvi radovi na novom stadionu započeti najkasnije za 3 meseca. Međutim očekuje nas drugi problem, gde će fudbaleri Loznice igrati svoje utakmice dok se gradi stadion. Predpostavljamo da je najbliže rešenje stadion u Klupcima ali njega treba doraditi kako bi se na njemu stekli uslovi za odigravanje utakmica Prve lige.

Još jedan lep motiv za FK Loznica koji igra sjajno u Prvoj ligi Srbije da podigne svoje rezultate na još veći nivo.

