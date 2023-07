UZ MEŠTANE I NA PLUS 40: Loznički gradonačelnik posetio selo Runjane

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Dok sunce prži i temperatura na asflti prelazi i 40 stepeni Celzijusovih, gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović obilazi sugrađane.

Čelnika Loznice u selo Runjane došao je na poziv meštana na čelu sa domaćinom Milutinom Simićem, da vidi kako da se reši proble velikog rastinja kraj druma i zakopanih kanala.

– Juče smo kontaktirali gradonačelnika i, evo, odmah je došao i uverio se da mnoge naše komšije ne uklanjaju rastinje kraj svojih njiva, pa je put širok 12 metara, sveden jedva, na nekim tačkama, na dva do tri metra. Put je makadamski, ali odličan, jer je grad platio da se povalja najkvalitetnija rizla – kaže Simić.

Petrović je pozvao one koji nisu posekli rastinje da to učine, a grad će, u najkraćem mogućem roku, da uradi svoj deo posla, gde nema prepreka.

– Problem je kada bi grad posekao svo rastinje, pa i one koje ide sa njima, jer vlasnici znaju da tuže i dokazuju da su imali najbolje vrste voća „koje je rađalo kao čičak“ i da traže neverovatno veliku dobit od spora – kaže gradonačelnik Petrović. – Takvi ne smeju da budu prepreka da se ljudima pomogne u svakom selu i zaseoku.Samo u prošloj godini, loznička vlast je, predvođena njime, aflatirala više od 110 kilometara puteva.Stigli su u delove kraja, gde su ljudi ne tako davno mogli samo da sanjaju.

