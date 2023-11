Uskoro počinju radovi na fasadama zgrada (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Rukovodstvo Grada Loznice već duži niz godina realizuje aktivnosti na unapređivanju svojstava stambenih zgrada kroz investiranje u instalacije, uređaje i opremu, rekonstrukciju krovova i zidnih fasada, kaže član Privremenog organa Grada Loznice Dejan Stalović. Osnovni cilj tih aktivnosti čiji je inicijator bio gradonačelnik Vidoje Petrović, prema rečima Stalovića, je unapređivanje energetske efikasnosti, bezbednosti stanara i svih građana, manjih troškova i doprinosa da grad uvek bude lepši. On je podsetio da je 2020. godine potpisano i realizovano 164 ugovora sa stambenim zajednicama od čega je 11 ugovora za fasade, 22 za nove krovove a ostalo su za uređaje, instalacije i opremu u zgradama. Kada se tome doda činjenica da je i Loznica Razvoj u proteklih deset godina postavila više od 20 fasada onda je to zaista dobar iskorak koji su stanari prepoznali i rado se odzivaju na sve gradske konkurse.

– Ove godine za iste takve namene iz budžeta grada opredeljeno je 47.800.000 dinara, konkurs se privodi kraju. Imamo 25 stambenih zajednica koje su između ostalog konkurisale za fasade i mi u narednim danima očekujemo da firme i preduzeća koja su ispunila uslove javne nabavke iznesu predmere i predračune. Uslediće potpisivanje ugovora sa stanarima i ostale aktivnosti koje, kako očekujemo, mogu početi s prvim danima u narednoj godini. Trudimo se, kako to i skupštinska odluka nalaže, da zgrade koje se nalaze u centralnim delovima dobijaju više poena, shodno spremnosti stanara da izdvoje planirana sredstva, rekao je Stalović. Podsetio je da kada su fasade u pitanju iz gradskog budžeta se finansira do 70 procenata ukupnih troškova po čemu je Loznica na vrhu lestvice u Srbiji.

– Trudimo se da uradimo što više duž centralnih ulica i blokovskih naselja, poput onih gde se nalaze „KA“ zgrade, naselje „Štira jedan“ a nastavili u „Štiri dva“, Bulevaru Dositeja Obradovića, i to je put da dođemo do cilja.

Stalović je apelovao da se fasade čuvaju od devastacije grafitima što se mora staviti kako u brižljiv odnos građana, tako i komunallne inspekcije i policije, ali je preventivna uloga mnogo značajnija „jer Loznica je grad za sve nas da ga učinimo i boljim i lepšim“, zaključuje.

