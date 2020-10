U znak sećanja na žrtve fašizma u Dragincu

Komemorativnim skupom i polaganjem venaca na spomen-kosturnicu u Dragincu danas, 14. oktobra, obeležena je 79. godišnjica od stradanja 2950 nedužnih civila iz ovog dela Jadra u oktobru 1941. godine.

Na državnoj ceremoniji, koju su organizovali Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije u saradnji sa gradom Loznicom i Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“, prisutnima su se obratili predsednica Skupštine grada Milena Manojlović Knežević i državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić.

U znak sećanja na žrtve jednog od najvećih stratišta u Srbiji u Drugom svetskom ratu predsednica Skupštine grada Milena Manojlović Knežević, poručila je da bi danas, pred licem zločina u Dragincu, najveće grobnice seljaka na Balkanu, neke ceremonije iz našeg regiona morale da se ugase, a njihovi promoteri zaćute i pokaju kada slave „oluje“, organizuju neonacističke performanse ili nastavljaju ono što su proklamovale male, nedovršene i slabe nacionalne i neformalne grupe nudeći nove države i intelektualne vođe.

– Ovde smo danas i zato da poručimo generacijama koje stasavaju da su fašizam i nacizam ideologija koja ne sme da ima budućnost i sledbenike. Tako se podiže ugled u regionu i svetu. Nedopustivo je da se naša pokolenja uvuku u mulj mržnje. Mir je najveća vrlina, a na Balkanu nedostajalo ga je, rekla je nedavno na sličnom mestu predsednica naše Vlade, ističući da je „Srbija tri koraka ispred svih suseda“ u prevazilaženju problema koji su nasleđeni iz prošlosti – rekla je Kneževićeva ističući da ono što su u kaznenoj ekspediciji Vermahta bila oružana sredstva nama su danas stečena sloboda, rad, materijalna i duhovna nadgradnja, institucije kao instrument napretka i razvoja.

– Sa ovog mesta hoću da iskažem svu zahvalnost našoj vladi i državi jer zna i ume da vodi proaktivnu politiku saradnje sa svima u svetu, a pre svega kroz jačanja vlastite ekonomije što smo i mi u Loznici osetili kroz krupne investicione zahvate i veće zapošljavanje. To je nužan i logičan recept da se iz svih podela ujedinimo u radu i dobitku, a ne u carstvu „naših i tuđih“ koji su najopasniji izum za sve koji beže od obaveza i posla što nas je ranije skupo koštalo. Ne budimo taoci prosečnosti! Lokalna samouprava je uporište odbrane autentičnih interesa građana u različitim oblastima društvenog života a dobro organizovana zajednica koja ima veliki prostor za napredovanje i u duhovnoj sferi. Slobodno u bolju budućnost! – poručila je predsednica Skupštine odajući počast i večni pomen žrtvama fašizma u Dragincu.

U ime Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obratio se državni sekretar Zoran Antić koji je podsetio na stradanje nedužnih žitelja Draginca i okolnih sela i ukazao na značaj očuvanja sećanja na njih.

– Poštovani i uvaženi sunarodnici u ime Vlade Republike Srbije izražavam duboki pijetet prema draginačkim žrtvama i sa ogromnim bolom u srcu i duši najdublje se saosećam sa potomcima nevinih mučenika i sa ovog mesta nemo stojeći pred vama želim da pošaljem odlučnu poruku nezaborava i posvećenosti idealima slobode, pravde, nezavisnosti, antifašizma kojima teži Vlada Republike Srbije. Savremeni antifašizam je sistem vrednosti koji podrazumeva toleranciju, poštovanje različitosti u mišljenju i stavovima, razumevanje, nenasilje i osnovne ljudske slobode i prava. Antifašizam nije lekcija iz udžbenika istorije, to je lik jednog naroda u ogledalu čovečanstva do čovečnosti. Stradalnici i junaci jesu naši zajednički preci koji su svojom žrtvom i heroizmom postavili temelje savremene Srbije, naše zajedničke otadžbine – poručio je Antić i dodao da je sećanje na stradale naša lična obaveza i drug prema draginačkim i drugim nevinim žrtvama.

– Iskrene su nade da ćemo naš osnovni zadatak, istrajavanje u saznanju da svaki zločin ima dva imena, ime žrtve i ime zločinca, ostati odan idealima koji su naše herojske pretke svrstali u korpus saveznika i pobednika u Drugom svetskom ratu. Stotine hiljada nedužnih civila stradalo je u Drugom svetskom ratu i zato današnji dan ne treba da bude jedini momenat kada se okrećemo tom teškom razdoblju istorije i zajedničke prošlosti. Naša je dužnost i odgovornost da negujemo sećanje na njih, ali i da istrajemo u građenju društva zasnovanom na vrednostima i idealima humanizma i nenasilja sa iskrenom nadom da nikada nećemo zaboraviti nevine drginačke žrtve kao i da će ovaj tragični događaj uvek biti povod za suštinsko promišljanje naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti – zaključio je državni sekretar Zoran Antić.

Pored predstavnika grada Loznice i Vlade Srbije komemorativnom skupu prisustvovali su i predstavnici crkve, Vojske Srbije, mesne zajednice, draginačke škole, više udruženja građana i potomci i srodnici nevino stradalih meštana.