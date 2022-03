U pripremi još tri nova semafora (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Svuda, na svakom koraku vidi se nemerljiv doprinos grada bezbednosti saobraćaja, kaže pomoćnik gradonačelnika Loznice Ljubinko Đokić u izjavi za lozničke medije.

Gotovo sve važnije saobraćajnice i trgovi su rekonstruisani, a uporedo sa regulacijom dinamičkog saobraćaja odvija se više aktivnosti kroz projekte na tzv. „mirujućem“ saobraćaju.

Podseća da je Loznica jedna od retkih lokalnih samouprava gde je primenjena Strategija o bezbednosti saobraćaja a da je još izrađena i studija o saobraćaju koja jasno definiše sveukupni saobraćaj. Posebna pažnja poklanja se bezbednosti pešaka, naročito oko škola gde se kreću deca. Jer, kao što je poznato, kako kaže, uređenost jednog grada se ogleda u odnosu prema najslabijim i najranjivijim kategorijama stanovništva, a deca to i jesu.

– Poseban značaj pridajemo izgradnji pešačkih staza i zaštitnih, sigurnosnih ograda oko škola pa je zato razumljivo što se gradonačelnik Vidoje Petrović zalaže da se upravo i raskrsnice oko škola u gradu regulišu semaforima. Semafori u Loznici funkcionišu na 8 raskrsnica, a u toku su aktivnosti da se postave još tri, dva u najvećem parku kod Srednje ekonomske škole i Muzeja Jadra i jedan na šabačkom putu kod LUKOIL pumpe. Gradska uprava je raspisala javni poziv i izabrala izvođača koji je izradio projekat koji je dostavljen na usaglašavanje u JP „Putevi Srbije“. U toku je procedura da se pribavi ta saglasnost a potom, naknadno i od Ministarstva za saobraćaj i nakon toga, počinju radovi na instalaciji semafora, kaže pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić.

On ističe:da je naš grad u ekspanziji, dolaze investitori i zapošljavaju nove radnike, sve više je automobila na ulicama i neophodno je da se, kako se zalaže naš gradonačelnik, u gradu izgradi jedna automobilska garaža, jer je to realna potreba. Posebnu pažnju pridajemo saobraćaju pored škola, postavljanjem ležećih usporivača saobraćaja, zatim video – portala koji obaveštavaju vozače o većem prisustvu školske dece, kao što je slučaj oko osnovnih škola u mesnoj zajednici Filip Kljajić i u Kozjaku. Takođe, veliko prisustvo đaka je i u srednjoškolskom parku na Trgu Jovana Cvijića, naročito u međusmeni, gde će ponovo biti uspostavljen video nadzor. Tu su aktivnosti i bolja rešenja duž prilaznih puteva gradu gde će biti instalisana digitalna upozorenja o brzini kretanja vozila.

– Sveukupni naš cilj po pitanju bezbednosti, koja je nedeljiva, podrazumeva dobru saradnju sa Policijskom stanicom u Loznici, pa je grad bio donator vredne opreme u automobilima, motociklima kao i sredstava za identifikaciju prisustva psihoaktivnih supstanci kod vozača, rekao je Đokić.

