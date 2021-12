U NOVU GODINU ULAZIMO S PROLEĆNIM TEMPERATURAMA

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U Srbiji će danas ujutru i pre podne biti pretežno oblačno i osetno toplije, posle podne razvedravanje sa zapada.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 5, najviša dnevna od 9 na jugoistoku do 17 stepeni na zapadu.

U novogodišnjoj noći malo do umereno oblačno i suvo, temperatura od 2 do 9 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sutra ujutru pretežno sunčano i toplo, pre podne na istoku, posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje.

Od nedelje do utorka umereno do potpuno oblačno i suvo sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka – u većini mesta od 11 do 16 stepeni.

U sredu naoblačenje s kišom, koja će krajem dana i u toku noći u zapadnim, centralnim i južnim krajevima preći u sneg uz stvaranje pokrivaca, pre svega u brdsko-planinskim predelima.

Do 7. januara, hladno i uglavnom suvo sa slabim i umerenim jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom oko ili malo iznad 0 stepeni. Provejavanje slabog snega tek ponegde u planinskim predelima.

