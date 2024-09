Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Po preporuci Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u nedelju 29. septembra nastavlja se akcija besplatnih preventivnih pregleda.

Ovom prilikom , u terminu od 8 do 17 časova stomatološke preglede će moći da obave trudnice, porodilje (do godinu dana), osobe starije od 65 godina i deca do 18, odnosno studenti do 26 godina.

Posebno pozivamo žene, trudnice i porodilje , koje možda i ne znaju da imaju pravo na besplatnu stomatološku zaštitu.

