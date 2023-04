U Loznici preminula Đulka Sakić (89), majka popularnog pevača

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp



U Loznici je danas umrla Đulka Sakić(89), majka popularnog pevača Sinana Sakića, koji je umro pre nekoliko godina i sahranjen je na Muslimanskom groblju u Loznici.

Đulka je živela sama u stanu u centru Loznice, pošto je davno umro njen muž Rašid, penzionisani vojni muzičar. Bila je ponosna na svoju decu, posebno na Sinana za koga je rekla da je dočekala da ga vidi kao „zvezdu nad zvezdama“ na estradnom nebu, ne samo Srbije i nekadašnje SFRJ.

Potiče iz ugledne porodice Šaulića iz Loznice i Šapca. Bila je u srodstvu sa Šabanom Šaulićem, a tetka je pevaču Draganu Šauliću. U kafani do kuće u kojoj je rođena, od oca Laće i majke Ajkice, Sinan je načinio prve pevačke korake, što je bilo protivno i njenoj i volji njenog muža.

– Publika ga je, u kafanu, od prvog „hvatanja za mikrofon“ počela da obožava, što smo videli i Rašid i ja i pustili ga da ide pevačkim stopama, kojima je grandiozno koračao do samog kraja života – pričala nam je svojevremeno Đulka. – Voleo je svim srcem našu Malu, našu Loznicu, Drinu, ovdašnje ljude i naše običaje. Uvek je trčao sa najvećih koncerata pravo u Loznicu.To mi je je bilo milo. Dolazio je da me poseti, da vidi šta mi treba, da se zajedno radujemo njegovim uspesima.

Đulka je govorila da joj je srce htelo da prepukne od sreće kada je sa sinom Medom, koji živi u Tuzli i veliki je pevač, zapevao pesmu „Sine moj, oče moj“. Uvek je poštovala porodicu svog brata Agana Šaulića, koji je, kako je govorila, bio velika podrška Sinanu od najranijih dana.

Od kada je Sinan umro, malo se više osamila. Mučila ju je tuga i bol.

– Ako Bog da uskoro ću i ja mojim Sinanom, mojom kćerkog Zadom i Rašidom, jer će, onda, i meni i njima biti lakše – govorila je jednom od sestrića pre nekoliko dana tetka Đulka.

V.Mitrić

