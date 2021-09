U čast Veselinu Misiti i oslobođenju Loznice u Drugom svetskom ratu (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Pomoćnik gradonačelnika Loznice Ljubinko Đokić i član Gradskog veća Marko Jovanović danas su na lozničkom groblju položili vence povodom oslobođenja Loznice u Drugom svetskom ratu 1941. godine.

Đokić je istakao da je tadašnji potpukovnik Vojske Kraljevine Jugoslavije Veselin Misita lično komandovao i učestvovao u oslobođenju i nažalost izgubio svoj život tom prilikom. Podsetio je da je Loznica nakon oslobođenja bila slobodna oko četrdeset dana i da se u tom periodu život u varoš vraćao iako je bila opljačkana, bez hrane i lekova, dok su neka sela bila spaljena, posebno ona iz kojih su meštani pucali na nemačke vojnike.

– Odmah je formirana komanda koja je napravila red u oslobođenoj Loznici kako bi obezbedili hranu i lekove. Čak se kulturni život vraćao. Počela su okupljanja oko Vukovog doma kulture, igrale su se utakmice oko Sokolane. U crkvi je tokom dana bilo bogosluženje, ali uveče su ljudi bežali u kuće jer su se plašili. To je bio septembar 1941. godine i jedina godina kada Vukov sabor nije održan, iako je na Malu Gospojinu održan veliki vašar u Tršiću što je na neki način bilo obeležavanje ove, jedne od najznačajnijih i najmasovnijih manifestacija u Srbiji – zaključio je Đokić.

Zoran Tošić, predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912 -1918, koje zajedno sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ i uz podršku Grada Loznice organizuje obeležavanje ove značajne godišnjice, ukazao je da je oslobođenje Loznice u Drugom svetskom ratu jedan od najvažnijih događaja u istoriji našeg grada.

– Mi danas sa ove istorijske distance možemo da kažemo da je oslobođenje Loznice 1941. godine ustanak srpskog naroda protiv Nemaca. Svi istorijski podaci su složeni i poslednjih 20 godina radili smo na ovoj istorijskoj istini – rekao je on.

Tošić je podsetio i na pokojnog čika Božu Panića, koji je zajedno sa predstavnicima Udruženja dobrovoljaca i ostalima koji učestvuju u obeležavanju ovog značajanog istorijskog datuma, zaslužan za okupljanje na lozničkom groblju u čast Veselinu Misiti, koji je junački dao svoj život za Loznicu kako bi danas „svi zajedno bili ovde“.

– To znači da su ustanici, koji su oslobodili Loznicu, 1941. godine na glavama imali različite oznake, ali su u mislima imali istu misao. A to je sloboda – poručio je on.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp