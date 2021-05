TOG Loznica izazvao veliku pažnju na manifestaciji „Srbija, moja destinacija“ (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Turistička organizacija grada Loznice je tokom proteklog vikenda imala dva promotivna nastupa u Beogradu i predstavila turističke potencijale našeg grada.

U subotu, 15. maja nastupili smo u podnožju Avalskog tornja, u organizaciji Turističke organizacije Srbije. Pored izložbe fotografija sa motivima Srbije koja je postavljena do 15. juna, predstavile su se turističke organizacije sa svojom turističkom ponudom čime je obeležen početak letnje kampanje „ Biram Srbiju “.

U subotu 15. i nedelju 16. maja učestvovali smo u manifestaciji „Srbija, moja destinacija“ na Savskoj promenadi na Beogradu na vodi ispred šoping centra „Galerija Beograd“. Turistička organizacija grada Loznice imala je promotivni nastup uz ostale turističke organizacije iz Srbije. Organizator ovog „mini sajma turizma“ je Udruženje banja Srbije i Belgrade Waterfront.

Izložbu „ Srbija, moja destinacija “ na Savskoj promenadi možete pogledati do 1. juna.

Nastup TOG Loznice na obe lokacije je izazvao veliku pažnju prolaznika i medija atraktivnim maskotama Lila koje su ih animirale i delile lile, bombone, flajere i drugi promotivni materijal. Naši promoteri „ Uvertira vs Solo “ su svojim sjajnim muzičkim nastupom najavili 4. festival LilaLo, koji planiramo da održimo u Loznici od 9. do 12. jula 2021. godine.

Ovom prilikom smo pozvali sve posetioce da dođu u naš grad, provedu deo svog odmora u njemu i uživaju u njegovoj turističkoj ponudi.

