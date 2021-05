Svi vakcinisani dobijaju dodatnu pomoć

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u jutarnjem programu izjavio je:

– Vakcinacija nam je uslov za sve. Do kasno sam se sinoć konsultovao s premijerkom. Pošto ne možemo da donosimo negativne diskriminacione mere, jer smatram da to nije u redu ni prema našoj deci, ni roditeljima, ni braći ni sestrama, razmišljali smo kako da nagradimo ljude koji su pokazali odgovornost. Doneli smo odluku da damo dodatnu pomoć vakcinisanima. Doneli smo odluku da svi stariji od 16 godina koji su se vakcinisali ili koji će se vakcinisati do 31. maja dobiju dodatnu finansijsku pomoć od 3.000 dinara – i dodao da će tu odluku doneti Vlada Srbije.

