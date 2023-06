SVEČANO OBELEŽEN DAN OPŠTINE LjUBOVIJA

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Centralna svečanost obeležavanja Dana Opštine priređena je u petak, 2. juna u sali bioskopa u Ljuboviji. Opština Ljubovija obeležila je 152 godine postojanja, otkako je 3. juna 1871. godine ukazom knjaza Milana Obrenovića proglašena za varošicu.

Pred početak ceremonije, u 12 časova održana je svečana sednica Skupštine opštine Ljubovija koju je sazvao Goran Josipović, predsednik SO Ljubovija.

Obeležavanju Dana Opštine prisustvovao je episkop Eparhije šabačke gospodin Jerotej u pratnji sveštenstva Azbukovačkog namesništva i protosinđel Serafim, nastojatelj manastira Sv.Trojice, Bjele vode koji je i jedan od dobitnika povelje, najvišeg priznanja naše Opštine. Svečanosti su prisustvovali Dejan Savić, izaslanik predsednika Aleksandra Vučića, Željko Marjanović, načelnik Mačvanskog upravnog okruga kao i predstavnici okolnih opština i gradova, Bratunca, Malog Zvornika, Osečine, Krupnja, Loznice, Šapca, Vladimiraca, Koceljeve, Bogatića, predstavnici MUP-a, Zavoda za javno zdravlje Šabac, lokalni funkcioneri i druge ličnosti iz javnog života.

Uvodnu reč dao je predsednik Opštine Ljubovija Milan Jovanović. On je, obraćajući se prisutnima, rekao da dok se prethodnih dana spremao za govor razmišljao šta je sve urađeno u prethodnih 365 dana. Tu su kilometri asfaltiranih puteva, rekonstruisan vrtić i osnovne škole u selima, sanacija korita reke Ljuboviđe i mnogi drugi projekti finansirani iz budžeta Opštine Ljubovija, ali i uz podršku Vlade, ministarstava i predsednika Vučića. Međutim, kako je izjavio predsednik Jovanović, pre tri večeri dogodilo se nešto što ga je nateralo da promeni svoj napisani govor.

– Imali smo javni istorijski čas u organizaciji Osnovne škole „Petar Vragolić“, nastavnika i učenika te škole. Iako je u tom trenutku bilo nevreme, iako je nestala struja, a ova sala je bila prepuna, vladala je tišina i niko nije napustio salu. Svi su disali u jednom dahu. Deca su nam održala, ne samo istorijski čas, nego i predavanje kakvi mi treba da budemo i prikazali su nam naše hrabre borce i muke kroz koje su prošli u Bici na Košarama. Pokazali su nam na šta je Srbin bio spreman, kao i bezbroj puta do sada. Pričali su nam o onima koji su svoju mladost, svoja tela, svoj život ostavili za slobodu i za majku Srbiju. To je na mene ostavilo vrlo snažan utisak i ne pamtim da smo ikada u Ljuboviji imali takvu harmoniju između publike i te dece na pozornici, sa tako snažnom emocijom i empatijom.

Kada sam video tu decu, kada sam video taj potencijal, kada sam video to što nose u sebi, zaboravio sam na sve probleme sa kojima se suočavamo svi mi u malim sredinama i potpuno sam sada svestan da Ljubovija ima svetlu budućnost. Niko nam ne može uzeti taj naš kod, taj naš gen i zato znam da će večno da živi naša Srbija, a samim tim i Opština Ljubovija – rekao je predsednik Milan Jovanović što je ispraćeno velikim aplauzom.

Nakon govora predsednika i dodele priznanja zaslužnim građanima naše opštine, prikazana je kabaretska predstava „Kao da sam te sanjao“ u izvođenju Vladana i Kristine Savić, glumaca Pozorišta na Terazijama, uz klavirsku pratnju Nevene Branković.

Predstava je zamišljena kao spoj poezije i muzike, u kojem protagonisti govore najlepše stihove srpskih i svetskih pesnika i uživo pevaju najlepše komponovanu poeziju. Publika je uživala u predivnom Kristininom glasu i šmekerskom Vladanovom nastupu dok je govorio stihove o muško-ženskim odnosima.

Dobitnici povelja su:

• Protosinđel Serafim, nastojatelj manastira Sv. Trojice, Bjele vode – za izuzetan doprinos u

očuvanju duhovnosti i razvoju verskog turizma našeg kraja;

• Milan Mladenović – za izuzetan doprinos čuvanju i negovanju tradicije našeg kraja;

• Prof. Miroslav Petrović – (posthumno) za izuzetan doprinos u oblasti obrazovanja i kulture našeg kraja.

Dobitnici plaketa su:

• Jordan Nastanović – za izuzetne rezultate i uspeh u kulinarstvu i promociji opštine Ljubovija;

• PTR „Krstić“, Krstić Milija, Vrhpolje, Ljubovija – za uspešnost u poslovanju i izuzetnu saradnju;

• Marija Janković – za postignute rezultate u oblasti obrazovanja;

• Sportski savez opštine Ljubovija – za doprinos razvoju sporta;

• Udruženje žena „Vila“, Ljubovija – za očuvanje i negovanje tradicije našeg kraja;

• Javno preduzeće „Ljubovija“ – za uspešnost u poslovanju i izuzetnu saradnju;

• Dr Slađana Vlajković – za doprinos u oblasti zdravstva.

Dobitnici zahvalnica su:

• Libero 015 – za postignute rezultate u oblasti sporta;

• Nemanja Krstić – za postignute rezultate u oblasti sporta.

foto ljubovija info

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp