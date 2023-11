Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Zbog kvara na vodovodnoj mreži u ulici Jovana Cvijića i otklanjanja istog, dana 16.11.2023. godine u periodu od 8:00 do 14:00 časova biće potpuno obustavljen saobraćaj u obe kolovozne trake u ulici Jovana Cvijića, i to u potesu od zgrade Opštine Loznica do kružnog toka kod zgrade Policijske stanice Loznica.

