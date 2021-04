Srpski rukomet crveneo u Beogradu, sudije saplele Loznicu

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Kad se desi nešto ovako kao sinoć u Beogradu gde su igrali rukometaši Loznice svoju prvenstvenu utakmicu Prve lige Srbije, zapitaš se, čega je ovo vredno.

MRK Loznica dve godine nije pobedila nikoga u Lagatoru ali nikada nikome nije padalo napamet da otima bodove. Sada kada je Loznica stabilizovala svoje redove, kada klub fukcioniše savršeno, nalazi se na prvom mestu, nekome to smeta. Tom nekom odjednom su se pokvarili planovi jer se pojavio klub koji drži čelnu poziciju u ligi i sem ovakvih događaja od sinoć nema drugog načina da ih saplete. O svim dešavanjima na utakmici obavestili su nas iz kluba sledećim dopisom.

Naša ekipa je večeras odigrala utakmicu na gostovanju u Beogradu protiv ekipe RK Sinđelić u kojoj je rezultat na kraju bio 29:21 (rezltat na poluvremenu 11:11) u korist domaćina.

U prvom poluvremenu naša ekipa je trpela grube startove protivničkih igrača, nezaštićena od sudijskog para. Sa početkom drugog poluvremena do izražaja je došao upravo pomenuti sudijski par, zanimljivo ili ne, oni su nam sudili u Valjevu i direktno nas oštetili za bod i protiv Novog Beograda kada smo izgubili u Loznici. Ovaj put se nisu zastavili na tome, a u korist protivničke ekipe dosuđeno je: 9 penala, plavi karton je dobio naš igrač Filip Lekić ( isključeni igrač svoju kaznu neće odslužiti do kraja prvenstva), na četiri minuta polovinim drugog poluvremena iz igre je isključen i golman našeg tima Vladimir Janković.

Naši igrači, ukupno su u ovom susretu imali 28 minuta isključenja. Od početka drugog poluvremena, pa do 50 minuta nismo bili kompletni, igrali smo sa 3,4,5 igrača u polju što je izazivalo smeh prisutnih. Polovinom drugog poluvremena, u istom trenutku, isključena su nam tri igrača na dva minuta, tako da smo u tom delu utakmice igrali sa samo tri igrača. Takođe, moramo napomenuti da 18 minuta drugog poluvremena u kontinuitetu nismo imali kompletan tim, konstantno smo imali isključenih igrača. Koliko je suđenje bilo “ispravno” moglo se oceniti po reakcijama publike, koja je i sama bila u neverici zbog blago rečeno sramnog suđenja. Naravno, kada je klub na prvom mestu tabele uz to je iz provincije, stabilno i pošteno radi, jedini način da nas eliminišu i sklone sa puta u viši rang je, izgleda, “podmetanje nogu”. To ekipu MRK Loznica svakako neće obeshrabriti, nastavljamo istim tempom.

Čestitke domaćinu na pobedi. Naša ekipa je i dalje lider na tabeli i daće zadnji atom snage da na tom mestu i ostane do kraja prvenstva. Mi jedini nismo odlagali utakmice, igrali pošteno, i tako ćemo nastaviti, jer je sport ono zbog čega smo tu!!!

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp