Škole za bolji kvalitet vazduha (video)

Povodom sprovođenja projekta „Škole za bolji kvalitet vazduha“, pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić, rekao je danas, da su u okviru njegove realizacije postavljeni senzori za merenje kvaliteta vazduha, odnosno koncentracije oksida, azota, sumpora, ugljen-monoksida, na tri škole u gradskoj zoni – OŠ „Vuk Karadžić“, OŠ „Jovan Cvijić“ i Tehnička škola Loznica, koje se nalaze u zoni intezivnog saobraćaja ili u blizini nekog zagađivača.

– Cilj ovog projekta je merenje kvaliteta vazduha u školama, a s druge strane podizanje nivoa svesti školske populacije koliko je važno boriti se za kvalitniji vazduh. U narednoj fazi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), koja sprovodi projekat, instaliraće monitore za očitavanje stepena zagađenosti i obučiće zaposlene u ovim školama da rukuju sa njima i prate rezultate kvaliteta vazduha – kazao je on.

Kako je istakao, ovaj projekat je važan za Grad Loznicu, isto koliko i to da su škole opremljene, adaptirane, bezbedne na čemu lokalna samouprava konstatno radi već godinama i uspešno unapređuje uslove za bolje školovanje.

– Mi u Loznici nemamo velikih zagađivača s obzirom na to da gradska toplana koristi ekološko gorivo. Jedini zagađivači su automobili i dim iz individualnih kotlarnica na ugalj. Očekujemo da će zagađenje vazduha, na osnovu merenja putem senzora, biti u granicama referentnih vrednosti. Ako ne bude, razmotrićemo regulaciju saobraćaja – kazao je Đokić i dodao da je od 25 lokalnih samouprava, koje su konkurisale za ovaj projekat, Grad Loznica među 15, koje su prošle na konkursu.

Direktorka OŠ „Vuk Karadžić“ Aneta Rakić ukazala je da je lokalna samouprava već uradila veliki posao u pogledu očuvanja kvaliteta vazduha tako što je finansirala ugradnju gasnog kotla u ovoj školi 2017. godine, što je, prema njenim rečima, mnogo ekonomičniji i zdraviji način grejanja i veliki korak ka očuvanju čistog vazduha.

– Srećni smo što smo izabrani da učestvujemo u ovom projektu. Potrudićemo se, da na ovaj način, unapredimo svest i znanje dece o zagađenosti vazduha, kako bi shvatili koliko zagađen vazduh može da ima štetan uticaj na njihovo zdravlje, ali i da afirmišemo njihovo učešće u procesima kreiranja aktivnosti koje će u budućnosti dati pozitivne promene – rekla je Rakić.

Projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha“ sprovode UNICEF i Stalna konferencija gradova i opština u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Institutom za nuklearne nauke „Vinča“ i Internet društvom Srbije, uz finansijsku podršku vlade Norveške.

