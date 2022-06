Sednica Štaba za vanredne situacije Mali Zvornik

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Zbog povremene pojave materije sivo – bele boje koja pluta po površini Zvorničkog jezera, Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik obratiće se nadležnim institucijama u Srbiji i Republici Srpskoj i pozvati ih da pomognu u utvrđivanju porekla pomenute mrlje i spreče moguće zagađenje reke Drine.

Na sednici održanoj u utorak, 07. juna, konstatovano je da su nadležne službe i inspekcijski organi na lokalnom nivou, kao i republička vodna inspekcija, nakon uočavanja pojave mrlje na jezeru, pre oko mesec dana, blagovremeno reagovali i u skladu sa svojim ovlašćenjima preduzeli neophodne mere i radnje na prevenciji akcidenta.

Utvrđeno je da se pomenuta sivo – bela materija proteže od mesne zajednice Velika Reka do brane na hidroelektrani u Malom Zvorniku i da u Zvorničko jezero dospeva sa područja susednih opština, uzvodno od Malog Zvornika.

Hemijske analize uzoraka materije koja pluta po površini vode pokazale su prisustvo bakra, nikla i olova u maksimalno dozvoljenoj koncentraciji.

Budući da materija za sada nema osobinu da se meša sa vodom, uslovi za uredno vodosnabdevanje na području malozvorničke opštine nisu narušeni.

Kontrolnim pregledima vode u sistemu vodosnabdevanja kojim upravlja Javno komunalno preduzeće „Drina“ iz Malog Zvornika, a koji se napaja iz aluviona reke Drine, utvrđeno je da nema zagađenja vode u sistemu i da je ona hemijski i bakteriološki ispravna za piće i ostalu potrošnju.

Međutim i dalje je nepoznanica šta uzrokuje nastanak sivo – bele materije, odakle dolazi i kakav uticaj može imati na životnu sredinu.

Budući da navedena materija predstavlja potencijalnu pretnju u slivu reke Drine, Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik odlučio je da upozori širu javnost i pozove nadležne organe sa obe obale reke Drine na zajedničko delovanje u cilju zaštite životne sredine.

Komandant Štaba i predsednik opštine, Zoran Jevtić, detaljno je opisao situaciju na terenu i preneo članovima Štaba informacije koje je dobio od stanovništva koji su uočili pojavu sivo – bele mrlje na jezeru.

On je naveo da je opštinsko rukovodstvo po dobijanju informacija o tome reagovalo u najkraćem roku i animiralo nadležne organe i službe na lokalnom nivou, kao i republičku vodnu inspekciju, da preduzmu neophodne mere radi prevencije od zagađenja i pronalaženja rešenja.

Budući da je utvrđeno da situacija na terenu prevazilazi okvire nadležnosti lokalne samouprave i da zahteva uključivanje nadležnih državnih organa sa obe obale reke Drine, kao i susednih gradova i opština naslonjenih na Zvorničko jezero i reku Drinu, Jevtić je inicirao donošenje zaključka na osnovu kojeg će Opština Mali Zvornik uputiti odgovarajuće dopise nadležnim ministarstvima, ustanovama i javnim preduzećima u Srbiji i Republici Srpskoj, među kojima, Ministarstvu vodoprivrede Republike Srbije, Javnom preduzeću „Srbijavode“, Elektroprivredi Srbije, Agenciji za zaštitu životne sredine, okružnim i republičkim štabovima za vanredne situacije, susednim gradovima i opštinama, kao i na adresu Grada Zvornika (BiH – RS) i njegovih inspekcijskih službi.

Javnom komunalnom preduzeću „Drina“ naloženo je da do daljeg, dokle god su na jezeru uočljive mrlje sivo – bele boje, preventivno vrši češću kontrolu ispravnosti vode za piće.

Opštinska uprava opštine Mali Zvornik zadužena je da kontaktira Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije radi saznanja da li su na teritoriji opštine Mali Zvornik izvođena geološka istraživanja metaličnih mineralnih sirovina, da li se trenutno izvode i da li će biti izvođena u narednom periodu.

Predloženo je da organi nadležnog ministarstva u saradnji sa opštinskim inspekcijskim organima izađu na teren kako bi utvrdili da li postoji potencijalna opasnost od zagađenja vode na Zvorničkom jezeru zbog izvođenja geoloških istraživanja.

Komandant opštinskog Štaba za vanredne situacije rekao je da je mrlja na jezeru za sada pod kontrolom i nadzorom nadležnih na lokalnom nivou, ali da navedeno stanje ne sme biti zanemareno i prepušteno slučaju, te da problem mora biti rešavan temeljno i u što kraćem roku, udruženim delovanjem svih koji mogu da pomognu i koji su u obavezi da to učine.

Jevtić je zaključio da je opština Mali Zvornik samo jedna u nizu onih koje ovaj problem dotiče, te da je, osim u pogledu zaštite životne sredine, rešavanje nastale situacije od velike važnosti za dalji razvoj turizma podrinjskog kraja.

U nastavku sednice razmotrena je informacija o stanju deponije otpada na obali reke Drine u susednom Zvorniku (BiH – RS), koja se nalazi naspram mesnih zajednica Donja Borina i Radalj u opštini Mali Zvornik i najavljeno da će lokalna samouprava inicirati sanaciju deponije i zatražiti pomoć Republike Srbije u realizaciji tog projekta, budući da deponija ugrožava područje malozvorničke opštine, kao i čitav donji tok reke Drine.

Komandant Štaba, Zoran Jevtić, informisao je okupljene na sednici da je opština Mali Zvornik uključena u nacionalni program „Čista Srbija“, u okviru kojeg je na području opštine predviđena izgradnja 52 kilometra kanalizacione mreže i 11 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Razmotrena je i informacija o spremnosti subjekata zaštite i spašavanja u predstojećem letnjem periodu u slučaju požara na otvorenom i apelovano na stanovništvo sa teritorije opštine Mali Zvornik da poštuju zakonske odredbe u vezi paljenja vatre na otvorenom, a u cilju sprečavalja širenja požara.

U okviru informacije o epidemiji zarazne bolesti Kovid 19 u opštini Mali Zvornik, direktorka malozvorničkog Doma zdravlja, Valentina Ristić, informisala je članove opštinskog Štaba za vanredne situacije da je epidemijska situacija u opštini mirna.

Sporadično se javlja po koji slučaj zaraženih virusom korona.

Trenutno je 1 osoba na području opštine zaražena ovim virusom.

Vakcinacija protiv zarazne bolesti Kovid 19 odvija se uredno.

