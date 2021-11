Saopštenje za javnost Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Loznici

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Veoma su žalosni i previše napadni i vidljivi pokušaji marginalnih stranaka i pojedinaca bez ideje, vizije i političkog programa da profitiraju i prikupe eventualne glasove pričajući o navodnoj zabrinutosti za građane Loznice. Svi su odjednom zabrinuti zbog „najprljavije tehnologije“ kompanije Rio Tinto i svi se utrkuju da zbog toga dođu Loznicu i navodno otvore oči našim sugrađanima i narodu ovog kraja Podrinja koliko bi bilo loše da se rudnik litijuma otvori, aludirajući na to da institucije ove države žele da svesno unište svoj narod.

Juče smo bili svedoci još jednog takvog pokušaja u režiji Marinike Tepić, potpredsednice SSP koja je pred okupljenim novinarima (kojih je zarad istine bilo više nego građana koji su došli da je saslušaju) bezočno i bez trunke stida izgovorila najgnusnije laži, i pri tom pokušavala da se predstavi kao vrhunski ekspert u oblasti poznavanja tehnologije obrade rude i zaštite životne sredine.

Gospođa Tepić je uzela sebi za pravo da nam objasni da je ona više zabrinuta za budućnost naše dece, ne znajući da je došla u grad koji je među prvima u Srbiji u pogledu podsticaja za mlade. Nemušto pokušavajući da objasni ono što je očigledno samo pročitala ko zna gde, a nije ni razumela, samo je jasno još jednom pokazala da stranka kojoj pripada i ne može da ima ni pažnju ni podršku građana jer nema program, nema ideju kako da Srbija ide napred a da građani bolje žive. Ne, njima to svakako i nije fokus, jer jedino što oni znaju jeste da blate predsednika Srbije Aleksandra Vučića na svakom koraku, kao i Srpsku naprednu stranku, svesni da nikada neće imati takvu podršku naroda.

Jasno je to pokazala kada nije dala nijedan konkretan odgovor na pitanje novinara kako je to sada Rio Tinto za Dragana Đilasa i njegovu stranku istorijski problem za Srbiju, kada je u vreme kada je bio na vlasti tvrdio da je rudnik razvojna šansa i zalagao se za otvaranje istog?! Umesto odgovora, pokušala je u svom maniru i da održi čas novinarstva prisutnim predstavnicima medija, jer joj se nisu dopala pitanja koja su joj postavili.

Gospođo Tepić, NE – vi niste ekspert koji zna bilo kakav odgovor vezan za rudnik litijuma, NE- vi niste ekspert za zaštitu životne sredine, i najbitnije NE- vi niste istinski zabrinuti za građane Loznice i ovog dela Srbije. Vi ste samo zabrinuti zašto ne možete da se vratite na pozicije odakle bi mogli ponovo da lagodno živite od novca građana Srbije. Vaše izlaganje, začinjeno kojekakvim navodima o nekim aferama u rangu prenošenja tračeva iz žute štampe, tabloida i vaših tajkunskih medija je na momente bilo čak i smešno gledati i slušati.

I na samom kraju , povodom tvrdnje Miroslava Grujičića predsednika GO SSP u Loznici da „ Loznica sve više liči na zabranjen grad“ postavljamo pitanje – ako je to istina, kako ste onda mogli da održite svoj politički skup? Da li Vam je nešto bilo zabranjeno? Da li je nekome bilo zabranjeno da dođe ukoliko je želeo, da li je novinarima bilo zabranjeno da izveštavaju sa vašeg skupa?

Imajte svi zajedno na čelu sa Draganom Đilasom bar malo dostojanstva i nemojte samo kukati i tražiti krivca u drugima za svoje političke brodolome i neuspehe.

Nema potrebe da se za narod Podrinja i Loznice brinete ni Vi, ni Dragan Đilas, jer mnogo nam je svima bolje kada se vi takvi ne brinete za nas. Otkada vas nema na vlasti ova zemlja je sa ozbiljnom političkom organizacijom kakva je Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem krenula ubrzano da se razvija i to je sada vidljivo u svakom kraju Srbije pa tako i u Loznici. Građani Srbije znaju istinu, vide istinu i svojim glasovima na izborima su to i potvrdili.

Živela Srbija!

Gradski odbor SNS Loznica

04.novembar 2021. godine

