Saopštenje za javnost Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Loznici

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Pošto su mu propali svi drugi pokušaji da se zadrži na političkoj sceni, Nebojša Zelenović je rešio da preko noći postane borac za zaštitu životne sredine, i to gle čuda – u Loznici. Možda misli da će neprestanim dovođenjem kojekakvih likova iz drugih zemalja u loznički kraj pokazati svoju tobože zabrinutost za narod, jer on u svom političkom ludilu očigledno ne vidi da ova država ima institucije koje ozbiljno pristupaju rešavanju svakog problema zarad boljeg života naših građana.

Nije mu bilo dovoljno što su ga građani Gornjeg Jadra oterali kada je dolazio sa Violom Fon Kramon, nije mu bilo dovoljno ni to što je Marinikino tužno jadikovanje o zabrinutosti za građane Loznice slušalo više novinara nego građana kada je došla u Loznicu pre neki dan, već je ponovo došao u Nedeljice sa Ćutom i kopredsednikom Bugarskih Zelenih Vladislavom Panevim. I čovek objavi sliku na kojoj su njih trojica i još dva čoveka – najverovatnije njihovi pajtosi – i napiše „Dobili smo podršku…“ !!!!

Nebojša Zelenoviću, kakvu si ti podršku mogao da dobiješ u Nedeljicama i u Loznici, kada ni u Šapcu gde živiš i gde si bio gradonačelnik poprilično dugo, više nemaš nikakvu podršku! Shvatamo mi da je tebi lepo u Loznici, jer Loznica je jedan uređen i lep grad, grad dobrih ljudi i domaćina koja i nezvane goste ume da primi, ali shvati već jednom da građanima Loznice ne trebaš, ne žele te i nikada od njih nećeš dobiti ni podršku ni poverenje. Prestani da se ponižavaš, i umesto što malo-malo trčiš u Loznicu sa kojekakvim likovima i pričaš o temama o kojima blage veze nemaš, probaj da napraviš politički program sa kojim možeš da izađeš pred građane Šapca, Loznice i Srbije. Ovako samo ispadaš smešan, da ne koristomo neku pogrdnu reč, jer to nije u našem maniru.

Molimo sve Nebojše, Marinike, Ćute, Đilase, i sve ostale samoproklamovane specijaliste za zaštitu životne sredine da počnu da se ponašaju zrelo i politički odgovorno – ako znaju šta to znači – i da prestanu da dolaze malo-malo u Loznicu, jer neće uspeti da profitiraju od te svoje tzv. borbe. I to ih molimo zbog njih samih, jer nam je neprijatno gledati koliko ih narod neće. Narod Jadra, Loznice i Srbije jasno je pokazao na izborima koga hoće, kome veruje i to je jedino merilo vrednosti na političkoj sceni. Narod je jasno pokazao da politika Srpske napredne stranke na čelu sa Aleksandrom Vučićem jeste jedina politika koja ovu zemlju vodi napred.

Živela Srbija!

Gradski odbor

Srpske napredne stranke Loznica

08. novembar 2021. godine

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp