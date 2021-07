SAOPŠTENJE GRADSKOG ODBORA SRPSKE NAPREDNE STRANKE POVODOM NAJAVLJENOG PROTESTA BIVŠEG GRADONAČELNIKA ŠAPCA

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Žalosno i licemerno je da Nebojša Zelenović koji nije bio sposoban da vodi lokalnu politiku, kome su građani Šapca uskratili poverenje, pokušava da se sa nekim nebitnim ljudima u političkom životu Loznice predstavi kao navodni borac za interese građana Loznice.

Loznica odavno nije pod šabačkim šinjelom i zato danas krupnim korakom napreduje u svakom pogledu. To je vidljivo pre svega u izuzetnom povećanju privredne aktivnosti, dolasku novih investitora, ogromnim ulaganjima u zdravstvo, obrazovanje, mlade, poljoprivredu, preduzetništvo i sve vidove infrastrukture (putnu, komunalnu, energetsku, sportsku).

Pitamo se i podsećamo našu i širu javnost gde su ovi licemeri bili kada je šabačka trovačnica i njihov glavni finansijer neodgovornim radom u rudniku Zajača ugrozio živote više od 120 dece.

Njihovi inspektori za zaštitu životne sredine su imali naloge da fingiraju analize stanja na terenu, pa je po njima tobože sve bilo u redu. Nije bilo štetnog uticaja na životnu sredinu, nije bilo opasnosti po zdravlje i bezbednost ljudi, a svet je obišla slika više od 120 dece koja su imala ogromne količine olova u krvi što su potvrdile i mnoge međunarodne organizacije nakon sprovedenih analiza u evropskim laboratorijama.

Pamte građani Gornje Borine, Zajače, Paskovca, Voćnjaka kakve je boje bila voda koja je tekla u Štiri tih godina, kakav su vazduh udisali, pamte i poplave i nanose štetnih materija, propadanje useva sve dok ova vlast nije izdvojila više od 200. miliona dinara za sanaciju deponije u Zajači.

Šta nam to danas oni nude? Da li misle da narod ima tako kratko pamćenje?

Građani Loznice, a i Srbije imaju svoje legitimne predstavnike koji su se sve ovo vreme delima pokazali kao beskomprimisni borci za interese svoga naroda, svoga grada, svoje države.

Nema rudnika u Loznici sve dok se u skladu sa zakonima ove zemlje ne sprovede procedura od strane najeminentnijih ustanova i nedvosmisleno pokaže da će u proceni uticaja na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost ljudi biti ispoštovani standardi u skladu sa zakonom Republike Srbije, ali i evropskom praksom i standardima.

To su do sada bezbroj puta jasno i glasno ponovili i Predsednik države, i Premijerka i resorna ministarstva, ali i predstavnici grada Loznice. Zato je naša poruka jasna: “Građani Loznice ne brinite! Ukoliko bude potrebe vi ćete se o tome pitati i putem referenduma”.

A poruka Zelenoviću i njegovim nalogodavcima je ” Marš iz ovog grada!”

GRADSKI ODBOR

SRPSKE NAPREDNE STRANKE

