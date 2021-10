Saopštenje Gradskog odbora Srpske napredne stranke Loznica

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Taman kada smo pomislili da su pojedinci u beščašću, politikanstvu, srbofobiji i trgovini nacionalnim interesima poodavno dotakli dno desio se 28. oktobar 2021. godine. Tog dana je isfrustrirani gubitnički šabački političar Nebojša Zelenović doveo u Loznicu Violu Fon Kramon plaćenu lobistkinju Prištine za otimanje dela teritorije države Srbije.

Šta će ta žena u Loznici? Šta će propali šabački političar u Loznici? Da li se sećate da je neko iz Loznice nešto slično ikada radio u Šapcu? Da li verujete u dobre namere propalog šabačkog političara? Šta sad ovaj propali šabački političar može da učini za Loznicu ? Da li neko veruje u dobre namere pomenute plaćene lobistkinje? Da li verujete u iskrenost povoda kojim se našla u Loznici i Gornjim Nedeljicama?

Da. Imala bi dobre namere da je kao poslanica Evropskog parlamenta odšetala samo dva kilometra dalje od mesta na kome je zborovala i poklonila se senima streljanih seljaka, domaćina, žena i dece u Dragincu gde ih je, čudne li koincidencije, u oktobru pre osmdeset godina pokopano 2950, a onda ako joj preostane vremena odveze se do Cikota gde je streljano 396 civila a zatim i do Krivajice gde je streljano 78 lica od čega su gotovo polovina deca mlađeg uzrasta. Dakle, samo par kilometara dalje od zločina i najvećeg stratišta seljaka u Drugom svetskom ratu u Evropi kada je sto seljaka streljano za jednog poginulog nemačkog vojnika, plaćena lobistkinja Prištine i zagovornica nezavisnosti Kosova sa propalim šabačkim političarem zboruje, sastanči i savetuje meštane Jadra.

I neka. To je dokaz demokratskog lica Srbije. Međutim, moral, čast, čestitost, poštenje, pijetitet i namere su neke druge kategorije i vrednosti koje oni očigledno nemaju.

Ipak hvala. Hvala onima koji su je doveli i onima koji su je primili u goste i njoj samoj, jer sve su maske pale. Pale su maske da čak i tajkunske medijske kuće svojim lažima o Srpskoj naprednoj stranci, odbornicima Srpske napredne stranke koji su je navodno dočekali i svakodnevnom brutalnom kampanjom koju vode protiv predsednika države, istinu i osećaj gađenja kod naroda ovoga kraja, povodom sramne posete ne mogu da prikriju.

Živela Srbija!

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Loznici

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp