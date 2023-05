Saniranje klizišta u Krajišnicima (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U toku radovi na sanaciji klizišta imeđu Krajišnika i Trbušnice

Kako bi meštani bezbednije i lakše došli do svojih kuća, sa prvim lepim danima Grad Loznica, preko JP “Loznica razvoj”, pristupio je sanaciji klizišta na delu spajanja ulica Gavrila Principa i Palih boraca, između naselja Krajišnici i Trbušnica.

Nikola Dragićević, direktor JP “Loznica razvoj, obišao je danas radove čija vrednost iznosi 5 miliona dinara. On je objasnio da paralelno sa saniranjem klizišta u Trbušnici odvijaju se radovi na rekonstrukciji Krfske ulice u Lozničkom Polju, kao i pešačke staze u Lipničkom šoru, te asfaltiranju puteva u Jadranskoj Lešnici i Lešnici.

“Svi građani su podjednako važni zato ćemo, kao i do sada, u svakoj mesnoj zajednici nešto uraditi u toku godine”, naglašava Dragićević.

Miodrag Jović, predsednik MZ Trbušnica, ističe da sanacija klizišta mnogo znači za građane jer obezbeđuje bezbednost dela puta koji spaja dva naselja.

