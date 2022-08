Sa mosta između dva Zvornika poslate poruke mira, tolerancije i ljubavi

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Manifestacija „Ljudi i mostovi“ održana je 12. put na mostu kralja Aleksandra I Karađorđevića između Malog Zvornika u Srbiji i Zvornika u Republici Srpskoj, u sredu, 03. avgusta.

U okviru ovog događaja, upriličen je tradicionalni susret čelnika i žitelja dva mesta, uz prigodan kulturno umetnički program.

Predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić i gradonačelnik Zvornika, Zoran Stevanović, prilikom obraćanja okupljenima na manifestaciji, među kojima su bili i brojni predstavnici medija sa obe obale reke Drine, poslali su poruke mira, tolerancije i ljubavi svima u svetu.

Gradonačelnik Stevanović naveo je da su susreti na mostu deo manifestacije „Zvorničko kulturno leto 2022“, te da je svrha svih programa i sadržaja koje ona obuhvata da spajaju ljude i pošalju poruke koje će doprineti negovanju bratskih odnosa, međusobnog poštovanja i uvažavanja.

Čelnici Malog Zvornika i Zvornika istakli su da stanovnike ova dva mesta spajaju neraskidive veze i da će tako ostati, da su oni oduvek jedno, koje je društvenim i političkim prilikama administrativno podeljeno na dva dela.

Stevanović se osvrnuo na rekonstrukciju mosta koja je obavljena pre dve godine uz podršku Republike Srbije, navodeći da je i to rezultat bratskih veza i dobrih odnosa Srbije i Republike Srpske.

Predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, izrazio je nadu da će i most na graničnom prelazu Mali Zvornik – Karakaj uskoro biti rekonstruisan i obnovljen, po ugledu na most kralja Aleksandra I Karađorđevića.

Nakon obraćanja okupljenim građanima, gostima na manifestaciji i predstavnicima medija, čelnici Malog Zvornika i Zvornika tradicionalno su razmenili simbolične poklone.

U ostatku programa na mostu usledila je priredba koju su izveli članovi Folklorne sekcije Biblioteke „17. septembar“ iz Malog Zvornika i učenici Muzičke škole „Vojin Komadina“ iz Zvornika, koji su za ovu priliku premijerno na početku manifestacije izveli pesmu posvećenu gradu Zvorniku.

U okviru programa na mostu upriličena je i izložba slika sa Likovne kolonije Malog Zvornika, u organizaciji malozvorničke biblioteke, kao i prezentacija lokalne gastronomije, koja je realizovana uz podršku restorana „Obrenovac“ iz Zvornika.

Manifestacija „Ljudi i mostovi“ održana je u organizaciji Turističke organizacije opštine Mali Zvornik i Turističke organizacije grada Zvornika, pod pokroviteljstvom lokalne samouprave iz Malog Zvornika i Gradske uprave Zvornik.

