Ruske snage ušle u Kijev: Pucnjava u blizini Vlade Ukrajine

Ruske snage ušle su u Kijev, javila je Al Jazeerina reporterka s lica mjesta Nadina Maličbegović.

„Ruske snage ušle su u Kijev, 13 kilometara od hotela Ukrajina u kojem smo ranije bili“, izvijestila je Maličbegović.

Reuters je izvijestio da se u blizini distrikta Vlade u Kijevu čuje paljba iz vatrenog oružja.

Na snimcima na društvenim mrežama vide se tenkovi u Obolonu, sjevernom predgrađu Kijeva.

Jutros je savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko izjavio da je plan Rusije za danas da se tenkovima probije do Kijeva.

"Destroyed air defense system "Buk" of the Ukrainian armed formations near #Kyiv"pic.twitter.com/MfxHMvAvPj

— marqs (@MarQs__) February 25, 2022