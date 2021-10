Rio Tinto ulaže 7,5 milijardi dolara da bi prepolovio emisiju štetnih gasova do 2030. godine

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Kompanija Rio Tinto pokrenula je plan za ulaganje 7,5 milijardi dolara u poslovne aktivnosti, koje imaju za cilj smanjenje emisije ugljenika za 50% do 2030. godine. Proizvođači čelika i gvozdene rude nastoje da smanje emisiju ugljenika u skladu sa globalnim klimatskim obavezama do 2050. godine, a kompanija Rio Tinto nastoji da prepolovi svoj opseg direktnih i određenih vrsta indirektnih emisija gasova do kraja decenije.

Kompanija Rio Tinto je definisala jasan cilj za 2025. godinu: smanjenje emisije ugljenika od 15% u odnosu na nivo iz 2018. godine, pet godina brže od ranije postavljenih ciljeva.

„Da bi ispunila ovaj cilj, kompanije Rio Tinto će povećati svoju snagu iz obnovljivih izvora energije i izdvajati više novca za istraživanje i razvoj na putevima dekarbonizacije. To je veliki pomak i budućnost za Rio Tinto. Takođe preduzimamo niz konkretnih radnji kako bi pomogli svojim korisnicima da smanje emisije štetnih gasova“, rekao je izvršni direktor kompanije Rio Tinto Jakob Stausholm.

Rio Tinto će nastaviti da razvija tehnologije poput ELISISTM-a za aluminijum bez ugljenika i više načina za proizvodnju “zelenog” čelika. Kako bi dekarbonizirao proizvodnju rude čelika, Rio Tinto planira da ugradi 1 gigavat (GV) solarne i vetro-električne energije, u nameri da zameni proizvodnju energije na gas. Takođe namerava da dekarbonizuje svoje topionice aluminijuma Boine Island i Tomago u Australiji, za šta će biti potrebno oko 5 GV solarne i vetro-električne energije.

Rio Tinto nastavlja i da testira novu tehnologiju koja bi koristila biomasu umesto koksnog uglja u procesu proizvodnje čelika u cilju smanjenja industrijske emisije ugljenika.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp