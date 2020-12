Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se do kraja dana i u toku noći u jugozapadnoj Srbiji očekuje stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 centimetara, na planinama od 15 do 25 centimetara. Upozoravaju i na na olujni jak jugoistočni vetar, od ponedeljka do srede u južnom Banatu.

