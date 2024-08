Radiće se produžetak brzog puta do Malog Zvornika

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture u Vladi Republike Srbije, Goran Vesić, rekao je na sednici Skupštine Republike Srbije da predstoji izgradnja produžetka brzog puta Šabac – Loznica do Malog Zvornika i rekonstrukcija železničke pruge od Šapca i Loznice prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, u dužini od oko 100 kilometara.

„Kad je u pitanju Zapadna Srbija, tu će se raditi produžetak brze saobraćajnice, od Loznice do Malog Zvornika. To je dvadesetak kilometara. To je novac koji dodatno tražimo od Evropske unije i verujem da ćemo uspeti da ga dobijemo. Radiće se rekonstrukcija pruge, koja je nešto duža od 100 kilometara, od Šapca, Loznice prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini“, rekao je Vesić i dodao da je sa Vladom Bosne i Hercegovine dogovoreno da oni rekonstruišu svoj deo pruge Beograd – Sarajevo.

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, prethodno je u nekoliko navrata najavio da će država izgraditi brzi put do Malog Zvornika i obnoviti krak železničke pruge od Šapca, preko Loznice i Malog Zvornika, ka Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

