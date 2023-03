Prva dama Srbije, Tamara Vučić otvorila koncert u Loznici (foto)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Prva dama Srbije, Tamara Vučić, pod čijim pokroviteljstvom se realizuje serija humanitarnih koncerata, i predsednica Skupštine Loznice Milena Manojlović Knežević, otvorile su večeras u Vukovom domu kulture koncert pijaniste Stefana Đokovića.

Ovo je, posle Beograda, drugi grad u Srbiji gde se priređuje ovakav muzički događaj.

Cilj projekta ‘Sa Mozzartom na krilima muzike’ je da se probudi humanost, dotakne nova publiku i vrati sjaj domovima kulture širom Srbije.

-Hvala vam što ste se okupili u ovolikom broju. Ja moram i želim sa vama da podelim svu radosti i sreću što sam ponovo u svom rodnom gradu, u svojoj Loznici, i što vidim u publici ne mali broj meni poznatih i dragih lica. Ali ono zbog čega sam posebno večeras uzbuđena je što se posle toliko godina nalazim na ovoj sceni, sceni Doma kulture „Vuk Karadžic“, koja je, moram da priznam, pa čak i na presudan način uticala na moje odrastanje i na moje sazrevanje. Na ovoj sceni sam igrala ne mali broj predstava, sa scene sam vodila veliki broj programa i sa ove cene govorila veliki broj pesama, odnosno poeziju. Tako da me za ovu scenu vezuju lepe i divne emocije. Ali, ovo veče nije o meni i niste zbog mene ovde, tako da nemojte da se bojite, ja vam neću ni pevati ni svirati. Ovo veče je pre svega posvećeno lepoti muzike, bilo koje muzike, bila ona klasične, narodna, pop, rock, rep, hip hop, ili kako se već zovu sve vrste muzike. Ona ispunjava svoj cilj, a to je da nam ulepša dan, a ako nas bar jotu učini ljudima, ona je za mene dobra muzika. I još jedna dobra stvar upravo sa ove večeri je humanitarni karakter. To je upravo taj dar koji će na kraju otići u svrhu unapređenja i izgleda našeg i vašeg Doma kulture u Loznici. U tom daru ste svi vi učestvovali i na tome vam se zahvaljujem. Taj dar možda nije finansijski veliki, ali nema sumnje da je srcem veliki. Hvala vam još jednom na pažnji a ja ću sada da zauzmem svoje mesto u publici kako bih uživala u jednom divnom, mladom čoveku Stefanu Đokoviću. Moram da kažem da je on višestruko talentovan mlad momak. Sigurna sam da znate da je on uspešan modni dizajner i haljina koju nosim njegova je kreacija. Videćete večeras da je on sjajan pijanista, a ono što možda ne znate i školovani operski pevač. Po mom skromnom mišljenju on bi trebalo da bude uzor našim mlađim generacijama i našim mladim ljudima. A sada vas prepuštam jednom lepom letu na krilima muzike – rekla je na otvaranju Tamara Vučić.

Uvod u muzičko veče u Loznici, izvođenjem kompozicije Karla Boma „Galop“, priredila je Anja Antić, učenica trećeg razreda osnovne muzičke škole „Vuk Karadžić“ u Loznici, u klasi profesorice Ivane Arnold Zečević, uz korepetitora je Nataša Turnić Đorđić.

U programu je nastupio i kvartet „Uvertira“ iz Loznice, koji čine 4 dame –Danijela, Mina, Aleksandra i Milica, diplomirani muzički izvođači, profesori i uspešni muzički pedagozi, dok je u nastavku publika uživala u klavirskim kompozicijama i raskošnom talentu pijaniste Stefana Đokovića.

-Pored humanitarnog karaktera projekat ima za ideju popularizaciju klasične muzike za koju smatram da nije na zavidnom nivou u našoj zemlji i mi kao umetnici bi trebalo da damo doprinos afirmaciji, što ja upravo činim. Otuda ideja da se održi 12 koncerata u 12 gradova. Brojna publika koja nas je dočekala samo je potvrda kolika je potreba za ovakvim kulturnim događajima – istakao je Stefan Đoković koji je izvodio dela poznatih kompozitora Franca Šuberta, Frederika Šopena i Franca Lista.

Cilj je, kako su istakli organozatori, da ovakvi događaji postanu praksa, kako bi privukli i upoznali širu publiku sa lepotom klasične muzike.

Narednih meseci karavan će posetiti još 10 gradova širom naše zemlje. Prva stanica muzičkog karavana bio je Beograd, zatim Loznica, a potom slede Niš, Valjevo, Kragujevac, Kraljevo, Zaječar, Vrnjačka Banja, Subotica, Priboj, Kosovska Mitrovica i velika završnica u Novom Sadu. Publika će biti u prilici da uživa u klavirskim kompozicijama koje će izvoditi pijanista Stefan Đoković, a projekat ima za cilj promociju klasične muzike, kulturnog nasleđa, humanosti i želju da se kultura vrati u svoj dom – domove kulture . Sav prihod od prodatih ulaznica se dodeljuje domovima kulture u navedenim gradovima kako bi unapredili i poboljšali uslove rada u njima.

M.Čvorić

